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【韓國梨泰院人踩人】增至逾150死 即日起設全國哀悼期

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Rescue workers help injured people at the scene (AAP)

南韓首爾梨泰院的萬聖節活動前晚星期六（10月29日）發生人踩人慘劇。 Source: AAP

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Published 30 October 2022 at 6:31pm
By Biwa Kwan
Presented by Hiu Ching Lam
Source: SBS

南韓首爾梨泰院的萬聖節活動前晚星期六發生人踩人慘劇，截至10月30日上午9點，意外已經造成151人死亡，82人受傷。

Published 30 October 2022 at 6:31pm
By Biwa Kwan
Presented by Hiu Ching Lam
Source: SBS
10月29日星期六在韓國首爾龍山區梨泰院舉行的萬聖節狂歡派對，是新冠疫情3年肆虐以來首度舉辦，參加者能夠在戶外地方不戴口罩慶祝。活動吸引逾10萬人參加，在梨泰院前人潮湧現。

事發於當日晚上10時20分左右，人潮在梨泰院路漢米爾頓酒店（Hamilton Hotel）旁的小巷聚集，並互相推撞，釀成人踩人嚴重意外，多人倒地心跳停頓，民眾跌倒人壓人成一堆、動彈不得。

據龍山區消防局局長崔成範（Choi Sung-beom）指，現階段對事件是問題多於答案。

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崔成範表示，意外發生在星期六晚上10點22分左右，地點在龍山區梨泰院，當局正調查意外發生原因，表面看來是有很多參加萬聖節活動的人跌倒，導致許多參加者死亡。傷亡人數亦在迅速增加。

21歲的朴正勳（Park Jung-Hoon）是當晚有份參與活動的人士。他指，當晚他看到就如戰爭中的混亂場面。很多人在急救，替部份人施以心肺復甦法，亦有人從四面八方湧進來，場面完全失控。

而另一名目擊者21歲的文居勇（Moon Ju-Yong ）表示，從事件看到，他認為警方準備不足。現場人太多，而且太擁擠。他認為警察和救援人員正在努力工作，但缺乏準備。

首爾當局動員逾1700人前往現場搶救。

截至30日上午9點，踩踏事故已經造成151人死亡，82人受傷，傷亡合計233人，受害人大部分是青少年及20歲出頭的年輕人，政府部門共收到355宗失蹤報告，預計死亡數字會再增加。

南韓總統尹錫悅(Yoon Suk-yeol)已召開緊急會議，並下令成立特別工作小組，以救治和幫助傷者，並宣布即日起全國哀悼，承諾徹底調查事故原因，確保同類事件不再發生。

尹錫悅表示，星期六在迎來萬聖節的首爾市中心發生了不該發生的慘案。為因意外事故去世的人們冥福祈禱，祝受傷的人們早日康復。同時，對失去寶貴生命而悲痛的遺屬也表示深深的慰問。

世界各國領導人亦迅速表示提供支援。澳洲駐韓國大使雷家琪(Catherine Raper)表示，大使館工作人員仍在確定死者或受傷者中是否有澳洲人。

首爾當局表示，死者中有19名外國人，中國駐韓大使館早前指，已確認有一名中國公民死亡。

這是韓國和平時期最嚴重的意外之一，並可能會引發有關公共安全標準的嚴重問題。

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