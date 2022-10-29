南韓首爾萬聖節活動人踩人慘劇 百多人死傷

南韓首爾梨泰院的萬聖節活動昨晚發生人踩人慘劇，當地官員表示，死亡人數增至146人，超過150人受傷，多名傷者情況危殆。

Medical staff attend to a person on a stretcher in the popular nightlife district of Itaewon in Seoul after a stampede at a Halloween event crushed many to death.

Dozens of people suffered from cardiac arrest in the South Korean capital Seoul, after thousands of people crowded into narrow streets in the city's Itaewon neighbourhood to celebrate Halloween, local officials said. Source: Getty / ANTHONY WALLACE/AFP via Getty Images

事發昨晚10時20分左右，有目擊者表示，大批民眾在梨泰院舉行的萬聖節活動期間，在一條巷內跌倒，當時有很多人都戴著面具及穿上萬聖節服飾出席派對，發生人踩人之前已出現混亂。
Rescue officials and police gather in the district of Itaewon in Seoul after a Halloween crush that left at least 140 people dead.
It was the first Halloween event in Seoul in three years after the country lifted COVID restrictions and social distancing. Many of the party-goers were wearing masks and Halloween costumes. Source: Getty / ANTHONY WALLACE/AFP via Getty Images
傷者當中包括外國人，多人情況嚴重，需要即時接受急救，超過800名急救人員和警員，包括首爾巿內所有可動用的人員到場加入援救，多名傷者由救護車送院。

由於死者眾多，當局要在附近一座體育館設置臨時停屍間。
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在社交媒體的片段看到，大批民眾在狹窄及傾斜的小巷內聚集，並互相推撞，緊急救援人員及警員到場後，試圖將他們從巷內拉出來，但都相當困難。

南韓總統尹錫悅召開緊急會議，指示官員迅速救治傷者，並檢視節慶活動場地的安全。而正在歐洲訪問的首爾市長吳世勳決定趕返南韓，處理善後工作。
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Published 30 October 2022 at 9:42am
By Timothy Wu
Source: AFP