南韓首爾萬聖節活動人踩人慘劇 百多人死傷

事發昨晚10時20分左右，有目擊者表示，大批民眾在梨泰院舉行的萬聖節活動期間，在一條巷內跌倒，當時有很多人都戴著面具及穿上萬聖節服飾出席派對，發生人踩人之前已出現混亂。



It was the first Halloween event in Seoul in three years after the country lifted COVID restrictions and social distancing. Many of the party-goers were wearing masks and Halloween costumes. Source: Getty / ANTHONY WALLACE/AFP via Getty Images 傷者當中包括外國人，多人情況嚴重，需要即時接受急救，超過800名急救人員和警員，包括首爾巿內所有可動用的人員到場加入援救，多名傷者由救護車送院。





由於死者眾多，當局要在附近一座體育館設置臨時停屍間。



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在社交媒體的片段看到，大批民眾在狹窄及傾斜的小巷內聚集，並互相推撞，緊急救援人員及警員到場後，試圖將他們從巷內拉出來，但都相當困難。





南韓總統尹錫悅召開緊急會議，指示官員迅速救治傷者，並檢視節慶活動場地的安全。而正在歐洲訪問的首爾市長吳世勳決定趕返南韓，處理善後工作。

