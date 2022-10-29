佩洛西寓所遭襲擊丈夫受傷 疑兇被起訴意圖謀殺

佩洛西的辦公室發聲明表示，疑兇在當地星期五早上闖入其位於加州三藩市住所，其82歲的丈夫保羅（Paul Pelosi）遭到襲擊，而事發時佩洛西並不在屋內。





聲明指警方已經拘捕犯案疑兇，並起訴意圖謀殺罪，總統拜登已致電慰問。





消息傳出後，當時身在首都華盛頓的佩洛西隨即受到保護。



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佩洛西與丈夫保羅。 Credit: zz/John Nacion/STAR MAX/IPx/AP 三藩市警察局局長William Scott透露，警方趕抵現場時見到一名成年男子和保羅各拿著槌子，疑兇搶走保羅的槌子並猛烈攻擊他。





「警方立即阻止疑兇並奪走兇器，將男子制服，並要求緊急支援和提供醫療援助。」





他表示，疑兇是今年42歲的當地右翼活動人士德帕佩（David Depape），事後他和保羅都被送醫治療，保羅稍後已出院。他指警方正與聯邦調查局（FBI）、司法部和國會警察合作調查事件。





據報保羅頭部和身體多處受傷，部分傷處出現腫脹及嚴重瘀傷。



疑兇德帕佩（中）是三藩市一名活動人士，曾因支持裸體而被捕。 Source: AP / Eric Risberg/AP 雖然當局表示暫時未知德帕佩的犯案動機，但有知情人士透露，德帕佩入屋後一直在大聲叫喊「Nancy在哪裡」。而這句話是此前國會山莊騷亂事件中，示威者的口號之一。





過去幾年，佩洛西的寓所外出現過多次示威活動。新冠疫情的封鎖期間，她被發現光顧理髮店後，有被迫停業的理髮師抗議；國會討論經濟刺激方案期間，有示威者用噴漆在其車庫門寫上「取消租金」等口號。





佩洛西今年曾訪問台灣，也引起華人社區一些人士在其家門外抗議。

