美國眾議院議長佩洛西突訪亞美尼亞

陪同佩洛西出訪的還有兩名亞美尼亞裔國會議員。





佩洛西在臨啓程前告訴記者表示這次外訪具有特別重要的意義。





佩洛西指出： 「我們將訪問亞美尼亞，因為我們一直收到亞美尼亞人的邀請。我們並為最終通過及制定法律感到非常自豪......這項法例承認亞美尼亞在100多年前發生過一次種族滅絕的事件。」





Advertisement

佩洛西今次的出訪是當地爆發了兩天激烈的邊境戰鬥之後進行的，這場戰鬥標誌著兩國近兩年來最大規模的敵對軍事行動。





但亞美尼亞國防部表示，停火於上周三生效，此後與阿塞拜疆邊境的局勢一直保持平靜。





這兩個前蘇聯國家在納戈爾諾-卡拉巴赫問題上陷入了長達數十年的衝突，納戈爾諾-卡拉巴赫是阿塞拜疆的一部分，但自 1994 年分離主義戰爭結束以來，便一直在亞美尼亞軍方支持民族軍隊所控制。





閲讀更多 英國海陸空三軍舉行首次大型國葬彩排

READ MORE 【澳洲樓市】傳將暴跌！係真唔係真？

在澳洲，所有人必須保持至少 1.5 米的社交距離。 請查閱所屬州份或領地的聚會限制規定。

目前可在澳洲多個地方接受新冠病毒測試。如出現傷風或感冒症狀，應致電家庭醫生或撥打 1800 020 080 致電「全國新冠病毒健康資訊熱線」，以安排進行測試。

聯邦政府推出的追蹤新冠病毒的應用程式 COVIDSafe 可在手機中的應用程式商店下載。

SBS 致力為澳洲多元社區提供最新的新冠疫情資訊。有關新型冠狀病毒疫情的最新報導，請前往 sbs.com.au/language/cantonese/coronavirus-updates 。

瀏覽更多最新時事資訊，請登上 廣東話節目 Facebook 專頁 廣東話節目 MeWe 專頁 ，或訂閱 廣東話節目 Telegram 頻道 。

SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。 按此進一步了解 SBS 中文。



