英國海陸空三軍舉行首次大型國葬彩排

英國空軍將會安排軍樂團及常規部隊人員參加國葬儀式。 期間空軍部隊成員將以儀仗隊的身份在倫敦及溫莎的街道上排列。





陸軍下士布拉德利斯克里文接受訪問時表示一切都按計劃進行。





布拉德利斯克里文下士表示: 「今天的彩排進行得非常順利。每個人都參與其中,作為一個三軍聯合行動(即海陸空三軍),大家一起工作、彩排以及看到規模如此之大,作爲首個清晨彩排項目,實在太好,届時大家都會表現良好。」





這次已故英女王的國葬很可能是英國有史以來規模最大型的一次國葬儀式。





美國眾議院議長南斯佩洛西出訪亞美尼亞





亞美尼亞及阿塞拜疆再爆發嚴重邊境衝突後,美國眾議院議長南斯佩洛西已抵達亞美尼亞展開官式訪問。









陪同佩洛西出訪的還有兩名亞美尼亞裔國會議員。









佩洛西在臨啓程前告訴記者表示這次外訪具有特別重要的意義。









佩洛西指出: 「我們將訪問亞美尼亞,因為我們一直收到亞美尼亞人的邀請。我們並為最終通過及制定法律感到非常自豪......這項法例承認亞美尼亞在100多年前發生過一次種族滅絕的事件。」









佩洛西今次的出訪是當地爆發了兩天激烈的邊境戰鬥之後進行的,這場戰鬥標誌著兩國近兩年來最大規模的敵對軍事行動。









但亞美尼亞國防部表示,停火於上周三生效,此後與阿塞拜疆邊境的局勢一直保持平靜。









這兩個前蘇聯國家在納戈爾諾-卡拉巴赫問題上陷入了長達數十年的衝突,納戈爾諾-卡拉巴赫是阿塞拜疆的一部分,但自 1994 年分離主義戰爭結束以來,便一直在亞美尼亞軍方支持民族軍隊所控制。









烏克蘭在新亂葬崗發現更多屍體





#SBCantonese #烏克蘭 #亂葬崗 #挖掘工作 #戰爭罪行









烏克蘭政府表示,救護人員繼續在伊久姆鎮一個新發現的亂葬崗展開挖掘工作,據稱該亂葬崗可能埋有平民的屍體。 烏克蘭軍方最近成功從俄軍手中奪回伊久姆鎮。









身著白色防護裝備及橡膠手套的急救人員最近從俄羅斯軍隊手中奪回的領土一個樹林亂葬崗内挖掘出多具屍體,其中發現至少有 17 名烏克蘭軍人。









但也有其他非作戰人員,他們被埋在這亂葬崗内,上面豎起了脆弱的木製十字架。









當地有居民表示,在伊久姆鎮附近的墓地埋葬了空襲中喪生的平民,而烏克蘭當局則表示至少發現一具屍體的頸項上有繩痕,另外雙手被綁。









莫斯科尚未對發現亂葬崗一事發表評論,但俄軍一直否認在戰爭中犯下針對平民的暴行。





































香港積極考慮入境人士酒店檢疫「0+7」方案





香港醫務衞生局局長盧寵茂昨日接受電台節目訪問時表示,特區政府正積極考慮對入境人士酒店檢疫「0+7」方案。





盧寵茂重申政府的防疫方向是提升與國際接軌程度,但不希望在政策上左搖右擺,另外他引述數據指目前推出的「紅黃碼」措施十分有效,由8月中旬執行至今,執法機構巡查時並無發現違規情形。