平治房車成為2022年澳洲召回之最

不知大家駕駛的是哪一款汽車？而你駕駛的汽車又是否安全呢？名牌房車又是否一定最好駕駛呢？有些汽車比其他汽車更容易出現問題，需要召回。
其中德國汽車名牌平治位居榜首，今年澳洲向平治的 80 多款車型發出近 50 次召回。
南韓品牌 KIA 召回的汽車數量是最多，達到 92,865 輛，其次是平治，達到 77,992 輛，而現代汽車（Hyundai）是第三多，達到 75,180 輛。
報告指，名貴汽車品牌更容易受到產品召回的影響，因為這些汽車通常擁有更多技術，涉及的型號亦相當廣泛。
平治發言人就表示，大量召回皆因他們持續監控旗下的產品所得出的結果，反映他們對安全持有謹慎嚴格的態度。
發言人又表示，對客戶卜帶來不便致歉，但就認為他們有責任果斷採取行動。
另一方面，有幾個在澳洲有銷售的汽車品牌，在 2022 年毋須召回，包括中國品牌 MG、長城、Haval 及 LDV 毋須召回，還有 Citroen、本田（Honda）、Mini、雷諾 （Renault）和SSangyong。
2022年澳洲汽車召回次數排行榜
|汽車品牌
|召回次數
|涉及車輛總數（輛）
|Mercedes-Benz
|47
|77,992
|Hyundai
|12
|75,180
|Kia
|9
|92,865
|Volkswagen
|8
|4797
|BMW
|8
|791
|Lexus
|8
|32,863
|Tesla
|7
|31,403
|Toyota
|7
|74,837
|RAM
|6
|763
|Suzuki
|4
|53,376
|Audi
|4
|20,176
|Ford
|4
|3389
|Porsche
|4
|805
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