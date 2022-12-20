平治房車成為2022年澳洲召回之最

不知大家駕駛的是哪一款汽車？而你駕駛的汽車又是否安全呢？名牌房車又是否一定最好駕駛呢？有些汽車比其他汽車更容易出現問題，需要召回。





其中德國汽車名牌平治位居榜首，今年澳洲向平治的 80 多款車型發出近 50 次召回。





南韓品牌 KIA 召回的汽車數量是最多，達到 92,865 輛，其次是平治，達到 77,992 輛，而現代汽車（Hyundai）是第三多，達到 75,180 輛。





報告指，名貴汽車品牌更容易受到產品召回的影響，因為這些汽車通常擁有更多技術，涉及的型號亦相當廣泛。





平治發言人就表示，大量召回皆因他們持續監控旗下的產品所得出的結果，反映他們對安全持有謹慎嚴格的態度。





發言人又表示，對客戶卜帶來不便致歉，但就認為他們有責任果斷採取行動。





另一方面，有幾個在澳洲有銷售的汽車品牌，在 2022 年毋須召回，包括中國品牌 MG、長城、Haval 及 LDV 毋須召回，還有 Citroen、本田（Honda）、Mini、雷諾 （Renault）和SSangyong。





2022年澳洲汽車召回次數排行榜



汽車品牌 召回次數 涉及車輛總數（輛） Mercedes-Benz 47 77,992 Hyundai 12 75,180 Kia 9 92,865 Volkswagen 8 4797 BMW 8 791 Lexus 8 32,863 Tesla 7 31,403 Toyota 7 74,837 RAM 6 763 Suzuki 4 53,376 Audi 4 20,176 Ford 4 3389 Porsche 4 805