平治房車成為2022年澳洲召回之最

2022年到了尾聲，根據統計，今年澳洲汽車召回次數最多的品牌，平治（Mercedes-Benz）排第一。

Geely builds $9bn stake in Mercedes owner Daimler

Geely builds $9bn stake in Mercedes owner Daimler Source: Pixabay / Pixabay (Creative Commons CC0)

不知大家駕駛的是哪一款汽車？而你駕駛的汽車又是否安全呢？名牌房車又是否一定最好駕駛呢？有些汽車比其他汽車更容易出現問題，需要召回。

其中德國汽車名牌平治位居榜首，今年澳洲向平治的 80 多款車型發出近 50 次召回。

南韓品牌 KIA 召回的汽車數量是最多，達到 92,865 輛，其次是平治，達到 77,992 輛，而現代汽車（Hyundai）是第三多，達到 75,180 輛。

報告指，名貴汽車品牌更容易受到產品召回的影響，因為這些汽車通常擁有更多技術，涉及的型號亦相當廣泛。

平治發言人就表示，大量召回皆因他們持續監控旗下的產品所得出的結果，反映他們對安全持有謹慎嚴格的態度。

發言人又表示，對客戶卜帶來不便致歉，但就認為他們有責任果斷採取行動。

另一方面，有幾個在澳洲有銷售的汽車品牌，在 2022 年毋須召回，包括中國品牌 MG、長城、Haval 及 LDV 毋須召回，還有 Citroen、本田（Honda）、Mini、雷諾 （Renault）和SSangyong。

2022年澳洲汽車召回次數排行榜
汽車品牌召回次數涉及車輛總數（輛）
Mercedes-Benz 4777,992
Hyundai1275,180
Kia992,865
Volkswagen84797
BMW8791
Lexus832,863
Tesla731,403
Toyota774,837
RAM6763
Suzuki453,376
Audi420,176
Ford43389
Porsche4805
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Published 20 December 2022 at 12:42pm
By Timothy Wu
Source: SBS