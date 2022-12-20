「著唔著我話事」：天體主義者成功爭取保留墨爾本唯一裸體泳灘

要點： Sunnyside North 是墨爾本大都會區唯一可以選擇是否穿衣的海灘。

在今年較早前，這個天體沙灘的未來受到威脅。

天體主義者 Michael 領導了一場運動，以「挽救」這個天體海灘。

背後策劃這場拯救墨爾本都會區唯一天體海灘運動的人，認為市議會保留這海灘可以選擇是否穿衣的決定，是「澳洲天體主義者歷史性的勝利」。





Sunnyside North 海灘是一個可以選擇是否穿衣的海灘，但 這地位在 2 月時受到威脅 。當時莫寧頓半島市議會應當地居民及泳灘使用者的要求，投票決定是否致函維州政府要求撤銷該個位於 Mount Eliza 的泳灘的（可選擇是否穿衣）地位。





但在社區諮詢顯示市民壓倒性地支持這個僻靜的海灘保留穿衣選擇後，該市議會本月較早前投票贊成保留其地位。



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Michael 是 Sunnyside North 海灘超過 25 年的常客，並帶頭開展了挽救海灘可以選擇是否穿衣的運動，他說這是一個「激動人心」的時刻。





他向 SBS 新聞說：「我對我所聽到的感到驚訝，感覺非常美妙。」





他續說：「對於絕大多數議員投票贊成（保留），包括一些早前曾公開反對的議員…… 這好極了。」





他表示，反對 Sunnyside North 海灘繼續作為天體海灘的人，主要是基於一份「過時」的報告，該報告錯誤地把海灘與非法和反社會行為聯繫起來。





他說，報告中提出的大部份問題並非發生在海灘，而是發生在附近的停車場和私人土地上。



Sunnyside Beach North was granted its clothing-optional status in 1986. Source: Supplied 他說：「我花了如此多的精力和努力來爭取支持，是為了要真相大白。」





「如果人們想去可以選擇是否穿衣的海灘，他們就有權選擇裸體，這幾乎與市議會提出所有問題都無關。」





Michael 表示，他不僅為海灘現在的使用者，而且亦為未來的天體主義者感到高興，因為「真理必勝」。





他說：「如果這個天體海灘因為錯誤的原因或任何原因被取消，那麼它就很難恢復了。」





Michael 又說，這損失不止會影響天體主義者，還會影響性小眾人士社區的成員，這些年來， Sunnyside North 海灘已成為他們的安全空間。





他說：「對於那裡的人來說，這是一個美妙而共容的空間。」



Michael James is a regular at the clothing optional Sunnyside North Beach in Mount Eliza. Source: Supplied 除了投票保留 Sunnyside North 海灘可繼續作為可以選擇是否穿衣的海灘外，莫寧頓半島市議會亦通過了一項尋求維州政府的支持和提供資金的動議，「以解決有關加強警察監控、停車位數量、安裝閉路攝錄機、指示牌、廁所和出入口位置等緊急問題。」





Michael 說他支持這些措施，也支持一些市議員的呼籲，建議市內其他海灘亦引入民眾可以選擇是否穿衣的措施。





他說：「議會不應該因為它作為墨爾本地區唯一容許選擇是否穿衣的海灘，而要承擔其經濟和其他負累。」





「在維州和整個澳洲，我們有很多海岸線，那裡很容易可以找到成為可以選擇是否穿衣的海灘。如果所有人能真正客觀（思考）的話，就不會有人為此擔心。」





對於任何想發起類似運動的人，Michael 說他很樂意提供幫助，前提是有一個條件。





他說：「我們不會貿然為這些海灘發起運動，但假若當地有足夠支持設立新的天體沙灘，我們會嘗試努力協助當地人與社區聯絡。」





