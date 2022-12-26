【解勞工荒】工作假期簽證24小時優先審批 業界呼籲申請者年齡上限提至50

移民部長賈爾斯(Andrew Giles)表示，在澳工作的背包客人數已從新冠大流行期間的僅 2萬人，迅速回升至約 12萬人。





吉爾斯表示，除了快速辦理工作假期簽證外，他還刻意改變了一些規定，以往背包客每6個月就需要更換一位僱主，現時卻允許背包客只要留在這個國家就可以留在一個僱主那裡長期工作，目的是要讓澳洲吸引國際人才。





工作假期 Source: AAP / AAP Image/Dan Peled 吉爾斯說：「現時這不僅是澳洲出現技能員工短缺，所以我們必須讓系統更有效地運行，因為我們身處於全球人力市場。必須確保我們與加拿大和英國等國家同樣具有競爭力。我真的很高興這政策的改變，現時申請者迅速獲得簽證，僱主也可獲取員工。」





最新數據顯示，超過 70% 的澳洲人今年夏天將在國內度假，這無擬增加了對全國旅遊和酒店業的需求，旅遊業這段日子一直出現勞工短缺。





旅遊和交通論壇行政總裁奧斯蒙德(Margy Osmond) 表示她正努力推動政府將所有簽證費用減半或取消，並將合資格獲得工作假期簽證的人士年齡從 35 歲提高到 50 歲。





奧斯蒙德說：「許多公司仍然出現勞工短缺困難。全球市場為員工出現激烈的競爭。許多國家已實行將簽證費用減半或取消。」





奧斯蒙德建議將工作假期簽證的年齡限制提高到 50 歲能讓企業有更多的員工，同時這批人士具有更多的資金能夠負擔得起去旅行。





奧斯蒙德說:「我們還需要填補其他職位，我們需要專業人士。」







澳洲工商總會行政總裁麥凱勒( Andrew McKellar) 對加快簽證審批時間表示歡迎，但呼籲制定新的要求，迫使背包客能在最急切的行業工作。





麥凱勒說:「由於許多企業無法滿足對工人的需求，政府應考慮將在旅遊和酒店業工作三個月作為延長打工度假者簽證的資格。」





在新冠大流行前，工作假期簽證每年為澳洲經濟貢獻約 30 億元，背包客一般在 15 萬至 20 萬之間。但在新冠疫情爆發期間，因關閉邊境使工作假期人數減少85%——這是所有簽證類別中降幅最大的。





為了迅速填補技能短缺，政府優先考慮發放工作假期簽證，而不是國際學生簽證等其他簽證，內政部在 11 月報告說，國際學生簽證的處理時間約為 14 天。





在前政府採取行動取消每週 20 小時的工作上限後，國際學生在大流行期間填補技能差距方面發揮了重要作用。





然而，高等教育專家表示擔心，無上限的工作時間會為來澳洲主要是為了賺錢而不是學習的學生創造「事實上的工作簽證」。





賈爾斯表示，將國際學生填補勞動力的做法令人擔憂，同時表示工作時間上限將在明年(2023年) 6 月恢復，奧斯蒙德則呼籲至少在 2023 年全年保持不受限制的工時。





奧斯蒙德說: 「雖然我完全理解這是由於我們面臨的問題而採取的臨時措施，但我們還沒有解決這些問題，該措施應該在全年實施。這會給行業和學生帶來確定性。」





吉爾斯說：「來澳洲學習的人應該主要集中在學習方面。我們通過大流行延長了學生工作的時間，這將持續到 6 月 30 日（2023年）。我們一直在與大學和各方合作，從根本上維護學校和教育系統的完整性。」





吉爾斯表示，在 24 小時內處理工作假期簽證的決定是該部門新流程和人力資源投資的結果，他認為這次改組終於讓我們的簽證系統發生了變化。





吉爾斯透露，政府已經履行了將簽證積壓總數減少到 60萬份的承諾，目前手頭的簽證數量減少到約 59.9萬份。





