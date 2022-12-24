【聖誕賀詞】艾巴尼斯：感謝及欽佩所有服務社區的人

要點： 艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 發表他作為總理的第一份聖誕賀詞。

他向緊急服務、國防軍和輪班工人致敬。

澳洲人將享受自新冠疫情開始以來首個無防疫限制的聖誕節。

艾巴尼斯 (Anthony Albanese) 在擔任總理後的首次聖誕賀詞中，向澳洲的緊急服務人員致敬。反對黨領袖達頓 (Peter Dutton) 則提醒，遭受洪水蹂躪的社區將繼續需要政府的支援。





新冠變種 Omicron 曾對旅行造成嚴重影響，亦令數千人在節日期間要被孤立，事隔一年後，澳洲人今年正享受自新冠疫情開始以來首個無防疫限制的聖誕節。





艾巴尼斯繫上紅色和綠色領帶，是他喜愛的欖球隊 South Sydney Rabbitohs 的顏色，他形容聖誕節是「與家人和朋友一起放鬆的日子」，但也是許多澳洲人「信仰的核心」。





他指：「當然，今天並不是每個人都能放鬆下來。如果你正在某個地方值班，我想感謝你為他人服務。」



艾巴尼斯發表他作為總理的第一份聖誕賀詞。 「如果你在這時間擔任義工讓其他澳洲人在聖誕節過得更好，無論你是在為有需要的人提供午餐，還是在保護我們的海灘安全，我想表達我的感激和欽佩。」





「這同樣適用於我們所有的緊急服務人員，還有所有澳洲國防軍人員，無論是在這裡服役，還是遠離家鄉在海外服役。感謝你們每一個人。」





艾巴尼斯發表致辭的背景與去年這個時候有著鮮明對比，當時 Omicron 病毒令澳洲全國在聖誕節期間的旅行延誤，時任總理莫理遜 （Scott Morrison）促請澳洲人「團結面對難關」。





民眾當時對跨州出行要進行的核酸檢測（PCR）要求感到混亂，導致許多地區的等待時間持續約一周。





莫理遜當時亦提及在去年聖誕前發生 在塔州北部 Devonport 的 Hillcrest 公立小學的吹氣城堡致命意外 ，意外造成 6 名兒童死亡。



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「艱難的一年」

反對黨領袖達頓 (Peter Dutton) 則指，2022 年對澳洲人來說是艱難的一年，自然災害、大規模數據洩露以及英女王伊利沙伯二世去世的「可怕消息」讓他們飽受折磨。





他在發表聖誕賀詞時亦提醒，生活開支壓力繼續影響即將渡過聖誕節的澳洲人。



達頓指，2022年對澳洲人來說是艱難的一年。 他說：「在未來的幾個月和幾年裡，社區將繼續需要我們的援助和政府的援助。」





「本著基督宗教的精神，請向那些你認識的、可能沒有親人的人伸出援手，這樣他們就不會孤獨過聖誕節。」





「雖然這是艱難的一年，但這是澳洲人對所擁有的一切表示感謝的方式。聖誕節是讓澳洲人對於自己可以活在世界上最好的國家，再一次表達感謝的日子。」

