聖誕其中一州將雷暴大雨 過後熱浪襲來

澳洲部分地區在聖誕節，將有雷暴和大雨。聖誕後夏季的首波熱浪將令南部各州的氣溫升至40多度。





澳洲的熱帶地區可能會迎來一個天雨潮濕的聖誕節，橫跨澳洲北部的季候風槽的形成，帶來了雨季最大的降雨，降雨可能會持續到聖誕節和拆禮物日（12月26日）。





氣象局高級氣象學家Jonathan How表示，雖然預測聖誕節會大雨，達爾文的氣溫仍將達到32度，而布里斯本的最高氣溫將達到29度。





氣象局指，預計雪梨聖誕節開始多雲，但整個下午都將出現「晴天」。





西邊郊區可能會有驟雨或雷暴，而東邊郊區將大部分時間乾燥，陽光普照。





雪梨的氣溫將升至28度，而坎培拉陽光明媚，最高氣溫為31度。





塔州聖誕節天氣亦晴朗和溫暖，最高氣溫為25度。





阿德來德和珀斯的聖誕節天氣，最高氣溫均為31度，陽光明媚，吹輕微西南風。





西澳北部預計會出現炎熱天氣， Marble Bar的氣溫可能達到43度，亦有可能出現暴風雨。





但熱浪將在拆禮物日（12月26日）和除夕（12月31日）之間襲來。





熱浪預測圖。(weather zone圖片) 氣象局將熱浪定義為三天或更長時間，而白天和夜間的溫度，與長期平均和近期氣候相比都是平常高。





整個西澳已很暖和，本周末將變得炎熱，屆時南部內陸地區將在聖誕節期間變得悶熱，氣溫達40度以上。





在12月26日至28日，乾熱的北風將吹襲南澳，而在26日至29日將吹襲維州，氣溫將比平均氣溫高15度。墨爾本郊區可能連續三天超過 35度。





本月早些時候，阿德來德的氣溫低至 8 度，但在聖誕節後的熱浪高峰期，最高氣溫將超過40度。





由於澳洲南部內陸地區，遠離海洋未有降溫影響，最早在周二的氣溫可能接近 45 度。





大約在12月29日，南澳和維州將出現涼爽的南風，為熱天氣緩和，但天氣直到當日仍然可能會出現變化。





新州較遠的西區在拆禮物日將達到40度，但最熱的空氣要到12月29 日或30日才會到達中部和東部地區。



根據紀錄，2009年黑色星期六山火之前的熱浪，造成的死亡人數是實際火災死亡人數的兩倍多。





過熱會導致熱衰竭或中暑，但可以採取簡單的措施來避免在熱浪期間生病，包括多喝冰水、穿寬鬆、輕便的衣服以及留在有空調的室內。





預計聖誕節前，南澳將有很高的火災危險，隨著40度的高溫、風勢和低至20%的濕度的多個因素影響，會導致快速蔓延的火災。





維州的火災危險也可能增加，尤其是山脈以北的草原地區。



