寒流持續 澳洲民眾有望過白色聖誕

在大家的印象中，聖誕節應該是白雪皚皚，聖誕老人穿著厚重紅衣的形象十分鮮明。





位處南半球的澳洲，聖誕節一般正值熱不可耐的盛夏。





在30多度、40度的高溫下，聖誕老人穿著T-Shirt、泳衣，沖著浪來到澳洲。白色聖誕對處於澳洲的民眾似乎遙不可及。





但今年由於氣候反常，在聖誕節前後，澳洲仍被持續的寒流影響。



天氣預報員Reggae Elliss表示，聖誕節後兩周持續的寒流，對比下雪而言，更為獨特。





在新州一些高山地區，如Perisher Valley、Thredbo Village、Charlotte Pass 和 Selwyn，晚間氣溫一直低於零度，而 Jindabyne 小鎮溫度的晨溫亦只剩個位數。





Reggae Elliss表示：這在 12 月中和聖誕節後 11 天是不尋常的，這並不是我們通常看到的情況。





但他表示降雪量很小，所以下半山不會有雪，稍微曬一下，很快就會消失。





下雪和寒冷的天氣也導致一些山地單車車道和遠足徑關閉，使不少人的旅程出現問題。





新州周二（12月13日）早上最低氣溫比平均水平低12度，而Griffith 小鎮最低的氣溫只有4.2度，是該鎮有記錄以來最冷的夏季氣溫。





初夏的短暫寒冷天氣並非史無前例，但通常持續時間不會超過一兩天。





高壓系統本周末將向塔州移動，要到下周才會向澳洲東部移動，因而至少在 12 月 20 日之前，澳洲氣溫仍會低於平均水平。





但模型顯示，在聖誕節前幾天，東南部各州將迎來溫暖的北風。





氣象局要到周日較後時才會發布聖誕節的預報。





澳洲最後一個白色聖誕節是在 2006 年，這可能是近幾十年來唯一下雪的 12 月 25 日。





那一年的氣溫比平均水平低 12 攝氏度以上，維州Mount Dandenong甚至短暫下雪。







