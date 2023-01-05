【後疫情強勢回歸】澳航重奪全球最安全頭銜 新西蘭跌落第二

澳洲國際航空專業評鑑網站Airline Ratings公布最新年度2023年全球最安全航空公司排行榜，澳洲航空排第一。澳航在去年底排行榜跌出5大，排第7。
其實自2014年開始，澳航在最安全航空公司排行榜，只有兩次未能奪魁，一次在2018年，一次在去年，而去年就因為兩架飛機在柏斯機場起飛時，差點碰撞的安全事故。
網站主編湯馬士（Geoffrey Thomas）指出，今年獲選的20間最安全航空公司（詳見下列排名），在安全指標方面，差距很小。
他說，排頭的20間航空公司，在安全、創新和推出新飛機，都處於領先地位，非常出色。
網站指出，澳航今年以非常微弱的優勢，擊敗去年冠軍新西蘭航空。
網站又特別提到，澳航創辦100年，在營運及安全方面，取得多個第一的記錄。
澳洲維珍 Virgin Australia，今年與去年一樣，與維珍大西洋 Virgin Atlantic並列第10。
香港的國泰航空今年繼續在10大以外，與去年一樣排第11。
台灣長榮航空 EVA Air也維持在去年排第9的位置。
在疫情後積極搶先恢復航班的新加坡航空Singapore Airlines，今年跌一個席位，排第5。
而去年排第6 的北歐航空（SAS），今年就跌倒第13位，去年排第20的阿聯酋航空（Emirates），今年上升到第7位。
網站AirlineRatings每年對全球385間航空公司，根據5年墜機及嚴重事故歷史、航空管理機構與行業機構的審核、政府審核、飛行安全記錄、機隊年齡、飛行員的應急能力和新冠防控安全規定等方面，進行評分。
至於最不安全航空公司，網站未有正式公布，但排行榜墊底有：尼泊爾航空Nepal Airlines（尼泊爾）、藍色航空Airblue（巴基斯坦）、三佛齊航空Sriwijaya Air（印尼）、蘇里南藍翼航空Blue Wing Airlines（蘇里南）、巴基斯坦國際航空Pakistan International Airlines和阿爾及利亞航空Air Algerie（阿爾及利亞）。
網站也徇眾要求，評選20間最安全廉航，澳航旗下的捷星航空 Jetstar也榜上有名，其餘包括酷航 Scoot 和亞航 AirAsia，（請參閱下面列表）。
另外，全球航空分析公司 Cirium 公布2022年度10大最準時航空公司 。 巴西蔚藍航空 Azul Airlines在 2022 年準時率名列前茅，其次是全日空 ANA、日航 JAL、南美航空LATAM Airlines和達美航空Delta Air Lines。
爆發疫情後，航空業進入寒冬，全球航空公司幾乎完全停飛，去年全球航空公司開始陸續復飛，不過澳洲的航空公司，未有列入10大最準時航空公司，澳洲運輸局數據顯示，去年7月，澳洲國內航機延及取消班次，在7月份的表現更是歷來最差。
2023年度全球20大最安全航空公司
|1
|澳洲航空（Qantas）
|2
|新西蘭航空（Air New Zealand）
|3
|阿提哈德航空（Etihad Airways）
|4
|卡塔爾航空（Qatar Airways）
|5
|新加坡航空（Singapore Airlines）
|6
|TAP葡萄牙航空（TAP Portugal）
|7
|阿聯酋航空（Emirates）
|8
|阿拉斯加航空（Alaska Airlines）
|9
|長榮航空（EVA Air）
|10
|維州澳洲/維珍大西洋（Virgin Australia/Virgin Atlantic
|11
|國泰航空 （Cathay Pacific Airways）
|12
|夏威夷航空（Hawaiian Airlines）
|13
|北歐航空（SAS）
|14
|美國航空（American Airlines）
|15
|漢莎航空（Lufthansa）/瑞士航空 Swiss Group
|16
|芬蘭航空（Finnair）
|17
|英國航空（British Airways）
|18
|荷蘭皇家航空（KLM）
|19
|美國航空（American Airlines）
|20
|達美航空（Delta Air Lines）
資料來源：AirlineRatings.com
2023年度全球20大最安全廉航 （按字母順序排列）
- 阿拉伯航空 Air Arabia（阿聯酋）
- 亞航 AirAsia （馬來西亞）
- 忠實航空 Allegiant（美國）
- 波羅的海航空 Air Baltic （拉脫維亞）
- 易捷航空 Easyjet（英國）
- 迪拜航空 FlyDubai（阿聯酋）
- 邊疆航空 Frontier（美國）
- 捷星航空 Jetstar （澳洲）
- 捷藍航空 Jetblue （美國）
- 靛藍航空 Indigo （印度）
- 瑞安航空 Ryanair（愛爾蘭）
- 酷航 Scoot（新加坡）
- 西南航空 Southwest （美國）
- 印度香料航空 Spicejet（印度）
- 精神航空 Spirit（美國）
- 伏林航空 Vueling （西班牙）
- 越捷航空 Vietjet（越南）
- 沃拉里斯航空 Volaris（墨西哥）
- 西捷航空 Westjet （加拿大）
- 維茲航空 Wizz （匈牙利）
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