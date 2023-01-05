【後疫情強勢回歸】澳航重奪全球最安全頭銜 新西蘭跌落第二

澳洲國際航空專業評鑑網站Airline Ratings公布最新年度2023年全球最安全航空公司排行榜，澳洲航空排第一。澳航在去年底排行榜跌出5大，排第7。





其實自2014年開始，澳航在最安全航空公司排行榜，只有兩次未能奪魁，一次在2018年，一次在去年，而去年就因為兩架飛機在柏斯機場起飛時，差點碰撞的安全事故。





網站主編湯馬士（Geoffrey Thomas）指出，今年獲選的20間最安全航空公司（詳見下列排名），在安全指標方面，差距很小。





他說，排頭的20間航空公司，在安全、創新和推出新飛機，都處於領先地位，非常出色。





網站指出，澳航今年以非常微弱的優勢，擊敗去年冠軍新西蘭航空。



網站又特別提到，澳航創辦100年，在營運及安全方面，取得多個第一的記錄。





澳洲維珍 Virgin Australia，今年與去年一樣，與維珍大西洋 Virgin Atlantic並列第10。





香港的國泰航空今年繼續在10大以外，與去年一樣排第11。





台灣長榮航空 EVA Air也維持在去年排第9的位置。





在疫情後積極搶先恢復航班的新加坡航空Singapore Airlines，今年跌一個席位，排第5。





而去年排第6 的北歐航空（SAS），今年就跌倒第13位，去年排第20的阿聯酋航空（Emirates），今年上升到第7位。





網站AirlineRatings每年對全球385間航空公司，根據5年墜機及嚴重事故歷史、航空管理機構與行業機構的審核、政府審核、飛行安全記錄、機隊年齡、飛行員的應急能力和新冠防控安全規定等方面，進行評分。





至於最不安全航空公司，網站未有正式公布，但排行榜墊底有：尼泊爾航空Nepal Airlines（尼泊爾）、藍色航空Airblue（巴基斯坦）、三佛齊航空Sriwijaya Air（印尼）、蘇里南藍翼航空Blue Wing Airlines（蘇里南）、巴基斯坦國際航空Pakistan International Airlines和阿爾及利亞航空Air Algerie（阿爾及利亞）。





網站也徇眾要求，評選20間最安全廉航，澳航旗下的捷星航空 Jetstar也榜上有名，其餘包括酷航 Scoot 和亞航 AirAsia，（請參閱下面列表）。



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另外，全球航空分析公司 Cirium 公布2022年度10大最準時航空公司 。 巴西蔚藍航空 Azul Airlines在 2022 年準時率名列前茅，其次是全日空 ANA、日航 JAL、南美航空LATAM Airlines和達美航空Delta Air Lines。





爆發疫情後，航空業進入寒冬，全球航空公司幾乎完全停飛，去年全球航空公司開始陸續復飛，不過澳洲的航空公司，未有列入10大最準時航空公司，澳洲運輸局數據顯示，去年7月，澳洲國內航機延及取消班次，在7月份的表現更是歷來最差。



2023年度全球20大最安全航空公司

1

澳洲航空（Qantas）

2

新西蘭航空（Air New Zealand）

3

阿提哈德航空（Etihad Airways）

4

卡塔爾航空（Qatar Airways）

5

新加坡航空（Singapore Airlines）

6

TAP葡萄牙航空（TAP Portugal）

7

阿聯酋航空（Emirates）

8

阿拉斯加航空（Alaska Airlines）

9

長榮航空（EVA Air）

10

維州澳洲/維珍大西洋（Virgin Australia/Virgin Atlantic

11

國泰航空 （Cathay Pacific Airways）

12

夏威夷航空（Hawaiian Airlines）

13

北歐航空（SAS）

14

美國航空（American Airlines）

15

漢莎航空（Lufthansa）/瑞士航空 Swiss Group

16

芬蘭航空（Finnair）

17

英國航空（British Airways）

18

荷蘭皇家航空（KLM）

19

美國航空（American Airlines）

20

達美航空（Delta Air Lines）



資料來源：AirlineRatings.com





2023年度全球20大最安全廉航 （按字母順序排列）

阿拉伯航空 Air Arabia（阿聯酋）



亞航 AirAsia （馬來西亞）



忠實航空 Allegiant（美國）



波羅的海航空 Air Baltic （拉脫維亞）



易捷航空 Easyjet（英國）



迪拜航空 FlyDubai（阿聯酋）



邊疆航空 Frontier（美國）



捷星航空 Jetstar （澳洲）



捷藍航空 Jetblue （美國）



靛藍航空 Indigo （印度）



瑞安航空 Ryanair（愛爾蘭）



酷航 Scoot（新加坡）



西南航空 Southwest （美國）



印度香料航空 Spicejet（印度）



精神航空 Spirit（美國）



伏林航空 Vueling （西班牙）



越捷航空 Vietjet（越南）



沃拉里斯航空 Volaris（墨西哥）



西捷航空 Westjet （加拿大）



維茲航空 Wizz （匈牙利）