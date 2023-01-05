在澳華人組織指入境檢測不無道理 新西蘭堅決維持現狀不動搖

此舉由於違背聯邦首席醫官的建議而備受批評。但澳華論壇 (Chinese Australian Forum) 主席陳建青 (Simon Chan) 表示，雖然醫學專家認為此舉沒有必要，但北京公布的疫情資訊確實不足。





他表示，如果旅客知道他們在旅途中將有較少機會感染新冠病毒，他們將對乘搭飛機更有信心。



澳華論壇主席陳建青。 Source: SBS 他在星期四 (1 月 5 日) 向澳洲廣播公司 (ABC) 電台說：「你不會希望有一種新的變種病毒傳入 (澳洲)，到發現的時候已是太遲。」



我與很多在澳華人朋友傾談過，他們普遍認為 (澳洲政府) 作出這個決定並非不合理。 陳建青

他補充：「他們 (旅客) 並不是要接受強制隔離。採取預防措施，總好過之後才採取行動。」



政府：「世衞『理解』有關檢測要求」

聯邦政府一名發言人回覆 SBS 中文查詢時表示，新冠病毒是所有國家都正在應對的一項挑戰，而世界衞生組織亦對缺乏關於中國新冠疫情的全面資訊感到憂慮，特別是實時獲取感染個案的基因組測序。





發言人指：「歐洲、亞洲及北美的不少國家或地區都對來自中國的旅客實施出發前的新冠病毒檢測要求。」



世衞表示，鑑於缺乏 (關於中國疫情的) 資訊，有關要求是『可以理解的』。 澳洲政府發言人

雖然世界多國都採取類似措施，但新西蘭卻表明不會針對中國旅客實施強制檢測。





新西蘭新冠病毒管理部長維拉爾 (Ayesha Verrall) 在一份聲明中表示，公共衞生風險評估得出，中國旅客入境將不會令感染個案數字顯著上升。





她說：「這 (情況) 對新西蘭構成公共衞生風險很小。」



新西蘭總理阿德恩 (左) 及新冠病毒管理部長維拉爾 (右)。 Source: AAP / Mark Mitchell/AP 目前當局要求，抵達新西蘭的國際旅客一旦出現染病徵狀，將需要接受病毒檢測。而當局亦在機場免費提供病毒檢測。





維拉爾表示，當局將要求來自中國的部份旅客自願接受病毒檢測，以獲取更多資料。她形容，此舉反映新西蘭亦對中國疫情資訊分享不足有所憂慮，與世衞組織類似。



新南威爾士大學 (UNSW) 柯比研究所 (Kirby Institute) 副教授特維爾 (Stuart Turville) 表示，現時難以評估 Omicron 的亞變種病毒是否會帶來更嚴重的染病徵狀甚至需要入院治療。





他向澳聯社 (AAP) 說：「社交媒體上有很多人歇斯底里地說，這將是下一個嚴重 (的病毒株)。」





「在掌握數據之前，大家都只是在凝視水晶球。」



中方指責有政治目的 威脅將以對等措施反制

儘管中國亦實施同樣的入境檢測要求，中方卻猛烈抨擊各國採取入境限制，形容有關措施具有政治目的，並威脅指將以「對等措施」作反制。





外交部發言人毛寧星期二 (3 日) 主持例行記者會時表示， 針對中國的入境限制措施缺乏科學根據 。





她說：「我們對試圖操弄疫情防控措施以達到政治目的的做法表示堅決反對，將針對不同情況本著對等原則採取相應措施。」



中方始終認為，各國的防疫措施應當科學適度，不應藉機搞政治操弄，不應有歧視性做法，不應影響正常的人員交往和交流合作。 毛寧

中國外交部發言人毛寧。 Credit: China Foreign Ministry 澳洲戰略政策研究所 (Australian Strategic Policy Institute) 高級研究員詹寧斯 (Peter Jennings) 表示，他對中方表現出的「雙重標準」不感驚訝。





他說：「這就是他們的運作方式，總是將責任推卸給另一個國家。」



我們不必予以理會。 詹寧斯

洛伊研究所 (Lowy Institute) 高級研究員麥格雷戈 (Richard McGregor) 表示，中國作出的威脅很大可能是以當地民眾為受眾對象，難以構成實際影響。





他說：「我不認為，目前，這將對雙邊關係構成任何巨大影響。有很多國家都對中國採取這項措施，而且亦並非一個很繁重的要求。過去三年，中國民眾幾乎每天都需要接受病毒檢測。」



收聽節目 畢勒為中港澳入境旅客必須提交陰性檢測結果辯護 SBS Chinese 02/01/2023 06:27 Play

對於中方發出的「威脅」，聯邦財長查默斯 (Jim Chalmers) 表示，並不「特別憂慮」。





他向澳洲廣播公司電台說：「如果他們針對我們採取的措施作出回應，這是他們的事。我不會推測他們會做甚麼。」





「全球衞生界別及環球經濟都對中國關於新冠病毒疫情的透明度及數據質素，存有很大的憂慮」。



聯邦財長查默斯 (左) 及澳洲總理艾巴尼斯 (右)。 Source: AAP / MICK TSIKAS/AAPIMAGE

反對黨：政府應解釋違反醫療建議的理據

但反對黨自由黨副領袖利蘇珊 (Sussan Ley) 則繼續敦促工黨政府解釋制定有關措施的理據。





她接受九號台旗下的電台訪問時說：「這並不是關於 (中國)，而是關於我們如何處理我們的國際邊界。」





「這個政府沒有遵循醫療建議，所以他們需要解釋他們是根據甚麼建議...... 以及作出這個決定的理由。」





聯邦政府發言人亦證實，香港特區政府有就澳洲的強制檢測措施接觸澳洲駐港總領事館。





此前，香港政務司司長陳國基在社交媒體發表貼文，指留意到「一些國家」對來自香港的旅客實施登機前檢測要求，認為有關措施「既無需要亦不合適」，故此「去信相關國家的駐港總領事表達關注，並闡述本港最新防疫安排，好讓相關國家更好掌握實況並重新檢視措施」。



收聽節目 中國感染新冠人數突增會否導致出現新變種新冠病毒？ SBS Chinese 29/12/2022 23:26 Play



