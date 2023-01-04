【Omicron 特級壞份子】關於 XBB.1.5 你需要知道的事

要點： XBB.1.5是一款全新的新冠病毒Omicron亞變種毒株。

專家說，它比以前的病毒株更具傳染性。

當局提醒澳洲人「運用常識」應對這種病毒。

專家警告，一種名為「XBB.1.5」的新冠病毒全新Omicron亞變種毒株，具有高度的傳染性。





與過去三年的其他幾個亞變種一樣，該病毒株在美國流行，現在已經在澳洲出現。





雪梨大學的博伊教授 (Robert Booy) 接受SBS新聞訪問時表示，XBB.1.5是Omicron另一款病毒株BA.2的變種，相比其他亞變種更具傳染性。





他說：「我稱其為『特級壞小子』。」



「這就意味著它的傳染性更強，而且它能逃避我們的免疫力。然而，它可能並不會更嚴重。」





雖然博伊教授表示，有一些專家「揮舞著手臂，大肆渲染」，說這是 「迄今以來最嚴重的變種」，但他認為相比以前的變種，它的毒性「可能沒有那麼強」。





他說：「它正在傳播，這是它 (病毒) 學會做的事。它的變異就是為了規避我們免疫力的防護。」





博伊教授說，雖然XBB.1.5正在造成「大量」的感染，但它沒有引發比其他病菌株更嚴重的染病徵狀。



疫苗對它有用嗎？

目前尚未知道自然免疫及接種疫苗可以帶來多少針對XBB.1.5的免疫保護作用。博伊教授說，該亞變種發展的速度如此之快，以至於難以判斷疫苗的功效。





他說：「偽病毒、機器學習...... 各種各樣的事都在進行中。」





「但我們還不知道答案，因為它是如此之新。」



博伊教授說，疫苗功效的結果將在「未來幾周」內出來。





如何保護自己？

博伊教授建議澳洲民眾，「運用常識」應對這種新病毒株。





這亦即表示，應該接種加強劑疫苗；而如果是弱勢群體，就應接種第四劑疫苗。





他說：「如果你出現徵狀，應盡快聯絡你的全科醫生，進行新冠病毒檢測測試。如果你 (檢測結果) 呈陽性，應尋求抗病毒治療。」





中國的情況如何？

北京上個月宣布取消嚴格的「新冠動態清零」措施，轉而採取與病毒共存的新政策。





然而，經過三年的限制，包括關閉邊境、嚴格的封控制度和不間斷的測試，新一波感染浪潮已經在中國蔓延。





但專家說，目前中國的所有新冠亞變種病毒都已經在澳洲。





博伊教授說：「我們已經對來自中國的亞變種有了群體免疫。」





「我們不知道的是，中國現在數以千萬計的感染個案，是否會導致一個新的亞變種 (出現)。 這是完全有可能的，因為這就是病毒生存的模式。」





博伊教授說，考慮到受影響的人數，出現新亞變種的風險是「很高的」。



你應該關注長新冠嗎？

隨著感染個案和再感染的數量增加，患者很有可能經歷所謂的「長新冠」(long COVID) 。





長期新冠的徵狀包括出現腦霧、極度疲勞、咳嗽和呼吸急促。



博伊教授說，如果有人在感染新冠時出現嚴重徵狀，他們更有可能患上長新冠。





他說：「如果大多數人的病情比較輕微，那麼長新冠的風險就比較小，但它仍然存在」。





在2022年12月的最後一周，新州出現了28,000宗新增新冠病毒感染個案，32人死亡。





