【新年新政策】1月1日起多項福利津貼大幅增加

各項福利金金額大幅上調

領取各項福利金的受惠者將在 1 月 1 日起 獲得津貼金上調 ，包括照顧者津貼及學生津貼，受惠人士多達 100 萬人。





鑑於通脹率高企及生活開支壓力飆升，各項福利金將根據通脹上調 6.1%。Youth Allowance 青年津貼將每兩星期上調 $19.10 至 $41.40 不等、Austudy 助學津貼將上調 $32.40 至 $41.40 不等，而 21 歲以下殘障支援津貼亦將上調 $27.40 至 $40.70 不等。





此外，照顧者津貼亦將每兩星期上調 $8.30。



青年津貼（在家居住）：由每兩星期 $332.90 上調 $19.10 至 $313.80

青年津貼（非在家居住）：由每兩星期 $530.40 上調 $32.40 至 $562.80

青年津貼（單身、有子女）：由每兩星期 $679.00 上調 $41.40 至 $720.40

AUSTUDY 助學津貼（單身、無子女）：由每兩星期 $530.40 上調 $32.40 至 $562.80

AUSTUDY 助學轉貼（單身、有子女）：由每兩星期 $679.00 上調 $41.40 至 $720.40

照顧者津貼：由每兩星期 $136.50 上調 $8.30 至 $144.80

不過，上調 6.1% 的幅度仍然與統計局公布的九月季度年度通脹率 7.3% 有一段距離，該通脹率是澳洲 32 年來最高的水平，而 6.1% 的上調幅度是根據六月份季度的數字得出。





社會服務部長利絲和（Amanda Rishworth）形容，今次福利金額上調是有關制度自 1998 年引入以來， 上調金額最多的一次 。





她說：「隨著生活開支上漲，我們需要確保學生及青年能在專注學習及發展事業的同時，能應付基本開支。」



收聽節目 【好消息！】多項政府福利津貼來年調整升幅25年來最高 SBS Chinese 05/12/2022 04:22 Play

托兒服務及幼兒園補助

今年六月，維州及新州政府宣布對 學前教育 作出 90 億元改革，在 2023 年學年第一學期開始時為三及四歲兒童提供 $2,500 幼兒園費用補助。





同時，計劃亦由 2025 年起在 50 間維州政府營運的托兒中心提供額外 5,000 個全新、平價托兒服務學額。





兩個州份亦計劃，在未來 12 個月於需求高的地區增設全新托兒服務中心，目標是提高托兒服務整體供應約 3-5%。





但相反，聯邦政府提出的每年 54 億元最新托兒服務計劃，將只會在 2023 年 7 月才實施。該計劃為年度收入為 53 萬元以下的家庭提供托兒服務津貼。





這個計劃意味全國 96% 的家庭將可以受惠。



藥房。 Source: iStockphoto / katleho Seisa/Getty Images

藥物更便宜

由 1 月 1 日起，藥物津貼計劃（Pharmaceutical Benefits Scheme；PBS）內受津貼藥物的費用上限，將由原本的 $42.50 下調至 $30。





澳洲藥房協會形容，有關改變是自 PBS 計劃引入 75 年來，對藥物費用作出的最大幅調整。



新冠病毒檢測

聯邦衞生部長畢勒（Mark Butler）在 12 月中宣布，由 1 月 1 日起，民眾若要免費取得新冠病毒核酸檢測， 必須經由家庭醫生等醫護人員轉介 。





部份州政府運作的新冠病毒檢測診所將繼續提供免費核酸檢測而毋須事先獲得轉介，但診所亦有權拒絕為出現新冠併發症風險較低的人士免費進行核酸檢測。



新冠病毒檢測。 Credit: Luis Alvarez/Getty Images

縮小物業規模

領取福利金的本地業主若有意購入規模較小的物業，資產測試將在 1 月 1 日起有所改變。





聯邦民政部（Services Australia）近期公布，民眾若出售其主要居住物業並利用任何剩餘得到的收益作購買新主要居住物業，將只需要申報剩餘的利潤。





即表示，假設出售物業售價為 75 萬元，並購入一間價值 50 萬元的物業，繼而使用 15 萬元用作裝修，就只需要向 Centrelink 申報剩餘 5 萬元的收入及資產。





有關改動適用於領取收入補助、指定津貼金、持有低收入醫療保健卡等人士。





