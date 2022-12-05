【好消息！】多項政府福利津貼來年調整升幅25年來最高

聯邦政府發放的津貼和福利金，每年會依據 CPI 消費者物價指數作出掛鉤調整。





如養老金會每6個月即在3月和9月調整一次，而青年津貼(Youth Allowance)和澳洲助學金（Austudy）等與青年有關福利，則在1月1日根據 12 個月的通貨膨脹情況進行調整。





政府津貼包括青年津貼、澳洲助學金和照顧者津貼等，新的一年根據物價指數調整增加 6.1%。





18 歲以下且住在家中的一般青年津貼單身領取者，每兩周津貼的最高金額將增加19.10元，至 332.90元，而沒有孩子的澳洲助學金領取人的助學金金額，每兩周增加32.40元至562.80元。





對於那些領取青年殘障援助津貼（Youth Disability Support Pension）的人，單身仍在受撫養者，最高每兩周津貼將增加 27.40元，單身並獨立人士每兩周增加 40.70 元。





社會服務部長利絲和（Amanda Rishworth）表示，津貼的上調將有助於減輕許多澳洲年輕人的生活成本壓力。這將是自 1998 年以來最大的青年津貼增幅。



利絲和指，這將對正在學習、找工作或領取殘疾津貼的21 歲以下，而又沒有孩子的年輕人的經濟產生重大影響。





她指，隨著生活成本的增加，政府需要確保學生和年輕人能夠支付基本費用，同時專注於他們的學業和職業。





而在2022年，有關的福利增長率為3.5%，而在2021年，因經濟衰退，福利並沒有增加。





根據澳洲統計局的數據，截至9月的12個月內，在新住宅、天然氣和家具價格上漲的推動下，通貨率達到7.3%





但通貨膨脹對所有家庭的影響並不相同。澳洲統計局的另一份數據顯示，在截至 9 月的一年中，領取養老金長者的通脹率上升了6.5%，其他領取政府財政援助的人的通脹率上升6.3%，這主要是受燃料和水果蔬菜價格上漲影響。





在疫情的早期階段，疫情補助每兩周增加550元，然後補助金在2020年9月減少，最後在去年4月被取消。





澳洲社會服務議會（The Australian Council of Social Service）和新南威爾士大學（UNSW）最新報告發現，新冠疫情補助金幫助人們負擔基本開支，包括食品和藥品，並還清債務，而補助金取消使許多人陷入了嚴重的財務壓力。





澳洲社會服務委員會行政總裁高迪（Cassandra Goldie）表示上周表示，報告反映，補助金一開始使許多人能夠維持生計。她指必須緊急增加支援津貼，以支付基本費用。



