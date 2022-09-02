津貼市民以放棄燃油車改用電動單車 值得效法嗎？

環保，再不應該只是一種喊口式的宣傳工具；相反，具體落實減碳排放的技術和措施，更值得推崇。法國政府為推廣環保，鼓勵更多市民棄用燃油車，改以電動單車代步，於是推出了買電動單車代步可獲最多 4,000 歐元（約AUD 5,842）津貼的新措施，但前提是用家需要放棄自己的座駕，以「一換一」方式地去入手電動單車。





法國政府推出的新措施，津貼金額會以購買者的收入及居住地有所調整，如為低收入家庭，而且又住在低排放的地區（Low Emission Zone），就有望取得全額的4,000 歐元；相反高收入人士的話，津貼款項就會較少。另外，對於不想淘汰燃油汽車，同時又有意添購電動單車的市民，法國政府亦會提供上限400歐元的津貼。





法國政府希望到了2024年，全國使用單車代步比率，由現時的3%增加至9%。目前荷蘭約27％的人口以單車作為主要交通工具。法國將投資2.5億歐元去增加城市內的單車配套，令巴黎市內完全可以騎單車。至於在去年連任成功的巴黎市長安娜·伊達戈(Anne Hidalgo)，就承諾未來5年內再增加130公里的單車徑，讓市民更能安全駕駛。科技媒體The Verge指出，法國早就有推出這項補貼政策的藍本，繼去年推出相關補貼政策後，政府令官員須加把勁推廣單車代步，以便迎頭趕上荷蘭、德國和丹麥等國家，所以今年擴大補貼規模，成為市民「換車」的誘因。





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其實近年來已有不少國家透過獎勵措施，鼓勵市民以單車或電動單車代步。比利時政府就提供用單車上班的市民，每公里可獲0.25歐元的獎勵；變相鼓勵市民加入減碳行列，還可賺取額外收入；荷蘭與英國也有類似獎勵政策；而丹麥更加是減碳行列當中的佼佼者。





2015年，聯合國宣布了「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），SDGs包含17項核心目標，其中又涵蓋了169項細項目標、230項指標，指引全球共同努力、邁向永續。SDGs 永續發展目標是什麼？由於氣候變遷、經濟成長、社會平權、貧富差距等難題如重兵壓境。2015年的時侯未能預視之後發生的疫情，及全球產生的地緣政治連鎖反應，所以全球關注的是消除貧窮和飢餓、減緩氣候變遷、促進性別平權、淨水及衛生、減少不平等、永續城鄉、保育海洋生態、工業化創新及基礎建設、和平正義及健全制度、多元夥伴關係…等17項 SDGs目標。當時，有193個國家同意在2030年前，努力達成這17項目標。





會否有一天在澳洲駕駛電動單車上班出入，也會獲得津貼呢？



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