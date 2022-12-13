托兒費用居高不下 華人家長叫苦：高過我收入！

雪梨一些地區，尤其是市中心，托兒費用高企。有華人家庭表示，如果沒有政府的托兒津貼，自掏腰包實在倍感吃力。



除按揭外最大支出

華人媽媽Daisy的孩子今年4歲半，入讀雪梨市中心一間托兒機構，全額費用約每天170元，政府給其家庭的津貼逾50%。





她接受SBS普通話節目訪問時說：「整個家庭費用裡面最大的是房貸，可能第二大的就是它（托兒費用）了。」





她表示，政府津貼作用很多大，因為孩子一周五天都去托兒機構，如果全額自費將是一筆很高的費用。



Daisy和她的孩子。 Source: Supplied 儘管價格不菲，但她看重該機構歷史悠久、有質素、安全和便利。Daisy表示兩個因素最重要，一是離家近，「就100米」，其次這是附近唯一的「有house的，還養了一隻雞一隻兔」。





在市中心，多數托兒機構都開設在大廈內。





其次，這間托兒所開到傍晚6點，「我可以到6點才去接（孩子），這對於我來說是極大的便利。」



費用方面，我們肯定是希望政府補貼越多越好，但是不管政府是否補貼，我都得送孩子到幼稚園，因為我是全職工作。

另一位華人媽媽Yanyan也是全職工作，家住雪梨西區。她的孩子今年將近1歲半，上的是全日托兒中心， 開放時間從早上8點到傍晚6點。





她認為孩子尚幼便送去托兒所能夠更快和更容易適應，包括對分離焦慮的適應。「孩子完全適應了。幼稚園裡真的有很小很小的孩子，有的是6個月大。」





她對自己選擇的幼托機構的服務感到「非常滿意」。同樣地，它離家也非常近，「500米就到......直接推著（嬰兒）車就可以過去，非常方便，不用考慮停車、開車這些問題。」





「孩子爸爸可以去送孩子……我下班之後直接去接孩子。」



Yanyan和她的孩子。 Source: Supplied 目前該托兒機構收費全額是每天150元左右，Yanyan表示：「政府是給報大概50%-60%這樣......在家庭經濟的可承受的範圍內。」





然而，在澳洲一些地區，托兒費用尤其高企，特別是在首府城市的市中心。雪梨市中心多間托兒機構的收費約為每天170至180元。





方圓數公里之內的地區，收費也基本相似。雪梨市中心5公里外的東區Double Bay，一間托兒機構對0至24個月大的兒童收費為每天186元，2至3歲為183元，3至6歲為168元。這些是基本費用，如果家庭選擇不同的時間，每日費用還會視具體情況增減。





多位媽媽在採訪中表示，開支不菲令她們要好好算一下經濟賬，如果沒有政府津貼，自掏腰包的話會「太高了，負擔不起」。一位媽媽直言：「一天的工資都賺不到200澳元。」



托兒費用為何高企？

為減輕家庭負擔、增加勞動力人手，聯邦政府在今年10月底公佈的財政預算案中宣佈，在四年內為托兒服務撥款47億元。育有年幼子女的家庭被視為此次財案的最大贏家之一。





澳洲早期學習協會（Early Learning Association Australia）署理行政總裁首席奧康奈爾（Megan O'Connell）接受SBS普通話節目訪問，對該撥款表示認可。





「全日和課外託兒服務，對於收入在8萬元以下的家庭，補貼比例將提高到90%，而對於收入較高的家庭，補貼比例逐步降低；收入在53萬澳元以下的家庭都將獲得補貼。」



澳洲早期學習協會署理行政總裁首席奧康奈爾。 Source: Supplied 被問及為何托兒費用高企，奧康奈爾認為，因為澳洲的幼兒教育和護理行業受到高度監管。「我們都希望確保兒童的安全和學習，人員配置佔了兒童早期教育和養育成本的大部份。其次是其他因素，如租金。」





「大部份學校由政府運營和管理，與此不同的是，幼兒教育和護理是一個混合市場，主要由非營利機構和營利的供應商組成。和其它商品服務一樣，供應商通常可以自由地將費用設定在自己希望的水平。」





「這意味著在一些社區，特別是（托兒）服務短缺的地方，收費可能很高。總體而言，非營利機構的收費比營利性機構要低。」



托兒費用拖累女性勞動力

對於有全職工作或者希望能夠返回職場的家長而言，托兒服務的可及性和可負擔性是重要的考慮因素。





奧康奈爾表示，高昂的幼兒教育和護理費用成為家庭、特別是女性重返工作崗位或增加工作時間的障礙。





「澳洲人兼職就業的比例很高——養育孩子的婦女最有可能從事兼職工作，超過三份之一的女性從事兼職工作。考慮到幼兒教育和護理的開支，全職工作反而花掉家裡的錢。」





因此，很多家庭會仔細計算全職工作的收入和所需支付的托兒費用，還有因為個人和家庭收入提高而導致的政府津貼減少。





她相信新的財案可以提高家庭對托兒服務的負擔能力，但可能無法提高托兒服務的可及性。



托兒行業存在長期的勞動力短缺，這意味著不是所有的服務都能滿負荷運轉，這部份難以擴大去滿足所有家庭的需求。

「我們希望政府對勞動力進行投資，共同為工資提供資金，這樣我們就可以擴大和滿足家庭需求，並以此提高勞動力參與率。」





而帶薪育兒假被業內人士和專家視為是促進家庭、職場和社會公平的措施之一。





統計局上月發表的勞動力市場報告顯示，女性無法工作或增加工時的最常見原因是「照顧孩子」，而男性的原因是「長期病患或殘疾」。被問及最有效的改善措施，半數女性選擇了「獲得托兒服務」。





專家指，高昂的托兒費用迫使女性轉向家庭，這限制了她們的職業發展、經濟保障、退休儲蓄和置業能力，並有可能降低人口的出生率。



Sydney CBD Source: AAP 維多利亞大學（Victoria University）副教授Peter Hurley早前撰文指，托兒服務較少的地區，有年幼子女的女性的勞動參與率較低，反之托兒場所越多，女性就業比例越高。





其研究顯示，政府在托兒方面的投資，可以因為勞動力增加而幾乎收回成本。





聯邦財案也認同這個問題：「幼兒教育和護理的巨大成本可能會阻止父母，尤其是阻止女性盡可能多地工作。」





據估計，新措施將在2023-24年度令女性每星期的工時增加140萬個小時，這相當於增加了3.7萬名全職工作者。





「政府的改革將意味著96%需要照顧孩子的家庭的境況會變好，而沒有一個家庭的境況會變差。」

