【福利時間】維州聖誕節除夕公共交通免費任搭

維州在聖誕節和除夕將提供免費公共交通，讓維州人更容易去慶祝。





大都會和偏遠地區的公共交通，將在聖誕節按照平常的周日時間表運行。





免費交通從12月25日凌晨3點到拆禮物日 （Boxing Day）凌晨3 點，亦包括晚上的服務。





公共交通班次將在拆禮物日按公共假期時間表運行。





使用myki的乘客無需拍卡，也無需支付任何費用。





在除夕（12月31日），人們可以在下午6 點至來年1月1日早上6點期間，免費乘坐所有大都市和偏遠地區的火車、電車和巴士服務。





在當日下午6點至午夜之間，班次將按照有正常的公共交通時間表運行，之後會有額外班次。





火車將在午夜至凌晨1時45分之間，每5到15分鐘一班，然後在凌晨 1時45分至凌晨2時45之間，減至每30分鐘一班，然後從凌晨2時45分 開始，為每小時一班。





大多數電車服務將通宵運行，由午夜至凌晨3 點之間，為每5到15分鐘一班，然後從凌晨3點開始為每小時一班。





乘坐V Line的乘客必須預訂在聖誕節和新年前一天的車票，但車票是免費的。





偏遠地區巴士服務則無需購票。





維州公共交通部長卡羅爾（Ben Carroll）表示，公共交通是節日期間出行的最佳方式，而維州人將可在全州範圍內免費乘搭交通，與親人一起慶祝。





「聖誕節和元旦的免費交通，確實讓人們更容易與家人和朋友一起慶祝。」

