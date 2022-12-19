【聖誕購物最後衝刺】一文睇清各大商店聖誕假期營業時間

以下是多間商店在聖誕節期間的營業時間：
Woolworths Source: AAP
Woolworths
Woolworths 的超市一般來說會在平安夜（12月24日）開門，在聖誕節（12月25日）關門。
大多數門市將在拆禮物日（12月26日）營業至 1 月 2 日，但也有個別門市不營業，顧客可查看個別門市的營業時間。
- 平安夜（12月24日）
全澳的 Woolworths 門市都會營業。
- 聖誕節（12 月 25 日）
全澳的 Woolworths 門市都會關門。
- 拆禮物日（12月26日）
在新州、維州、昆州、北領地、首都領地和塔州的 Woolworth門市將會營業。
而在南澳，在大都會地區的門市都將關門，但在偏遠地區（除了Millicent ）的門市會營業
在西澳，除 Esperance 的門店，所有門市都會營業。
- 額外的公共假期（12 月 27 日）
全澳的 Woolworths 門市都會營業。
- 除夕（12月31日）
全澳的 Woolworths 門市都會營業。
- 元旦（1 月 1 日）
在新州、維州、昆州、北領地、首都領地和塔州的 Woolworth門市將會營業。
而在南澳，在大都會地區的門市都將關門，但在偏遠地區（除了Millicent ）的門市會營業
在西澳，除了 Esperance、Katanning 和 Northam 的門市，其他所有門市都會營業。
Coles Source: AAP
Coles
所有的Coles門市一般都會在聖誕節關門，但其他日子的營業時間，各門市可能都有不同，顧客可自行查看。
- 平安夜（12月24日）
在新州和首都領地的所有Coles門市都會營業。
在維州，除了在Knox的Coles會晚上9點關門、在Coburg North 和 Carrum Downs的Coles會在 晚上 11 點關門，其餘所有商店都將營業至晚上10點。
在昆州，所有門市將營業至下午6點。
在南澳，大部份門市將營業至下午 5 點，但Mount Barker 和 Murray Bridge Green 的門市將在晚上 9 點關門，其他部分門市在晚上 10 點關門。
在西澳，在珀斯大都會地區的門市營業時間由上午 8 點至下午 6 點。
北領地和塔州的門市將營業至晚上10點。
- 聖誕節（12月25日）
全澳的 Coles 門市都會關門。
- 拆禮物日（12月26日）
除了南澳和西澳，其他Coles的門市都會營業。
在南澳，所有在大都會地區門市關門，在偏遠地區的門市會營業，營業時間為早上8時至晚上8時。
在西澳，所有在大都市地區門市營業，營業時間為早上8時至晚上6時。但一些偏遠地區門市可能會關閉。
在北領地，門市營業時間為早上8時至晚上8時。
- 額外公共假期（12 月 27 日）
全澳的 Coles 門市都會營業。
- 除夕（12 月 31 日）
所有Coles門市都開門營業。
南澳在阿德來德大都會地區的門市營業至下午 5 點。
在塔州，所有門市營業至晚上 10 點。
在北領地，所有門市營業時間由早上6點至晚上10點營業。
在西澳，所有在珀斯大都會地區的門市的營業時間為上午8點至下午6點。偏遠地區商店可能有所不同。
- 元旦（1 月 1 日）
Coles 所有門市都會營業，但各州營業時間不同。
Aldi Source: AAP
ALDI
全國ALDI門市將在平安夜營業。
- 全國ALDI門市將在聖誕節關門。
- 平安夜、拆禮物日和元旦的營業時間會有所不同， ALDI 鼓勵客戶查看其網站了解當地營業時間。
- 全國ALDI將在除夕縮短營業時間。
- 南澳的 ALDI 在元旦將關門，其他門市縮短營業時間。
Kmart Source: AAP
Kmart
- 平安夜：所有門市在都開門營業。
- 聖誕節：所有門市在都關門。
- 拆禮物日：除西澳的 Esperance 外，所有門市在都開門營業。
- 12月27日：除西澳的 Esperance 外，所有門市都營業。
- 新年前夕：所有門市都營業。
- 元旦：所有門市都營業。
- 1月2日：除西澳Esperance 外，所有門市都開門營業。
Westfield Source: AAP
Westfield
全國的 Westfield將在聖誕節期間延長營業時間，在聖誕節前的最後幾天，許多商場都將營業時間延長至午夜。
顧客可在查詢在家附近的Westfield的營業時間。
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