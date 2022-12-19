【聖誕購物最後衝刺】一文睇清各大商店聖誕假期營業時間

平安夜（12月24日）

在新州和首都領地的所有Coles門市都會營業。

在維州，除了在Knox的Coles會晚上9點關門、在Coburg North 和 Carrum Downs的Coles會在 晚上 11 點關門，其餘所有商店都將營業至晚上10點。

在昆州，所有門市將營業至下午6點。

在南澳，大部份門市將營業至下午 5 點，但Mount Barker 和 Murray Bridge Green 的門市將在晚上 9 點關門，其他部分門市在晚上 10 點關門。

在西澳，在珀斯大都會地區的門市營業時間由上午 8 點至下午 6 點。

北領地和塔州的門市將營業至晚上10點。