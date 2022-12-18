聖誕節天氣預測 各州天氣大不同

就在聖誕節前一個多星期，澳洲東南部目前正處於異常的寒冷南風中，次極地氣團令氣溫比平均水平低15度。





根據澳洲廣播公司報導，在聖誕前，從12月21日星期三到12月23日的星期五，一陣雨和風暴將席捲澳洲東南部，約在下周中，東南部各州目前的寒流將會結束。





而氣象專家對聖誕當天的天氣亦已有早期預測。





氣象網站Weatherzone 比較了三種不同的電腦計算的3個天氣模型，來預測12月25日可能出現的天氣情況。





Weatherzone 在周四以兩張不同地圖，和三種預報模型，以預測可能的全國降雨和最高氣溫。





預報模型出現一些趨勢，包括預計北部和東部海岸大部分地區會下雨。





然而，對於12月25日的降雨地點和降雨量，則存在分歧。





模型預測澳洲中部可能會下大雨，所有模型都預計北部熱帶地區會下雨，而每年這個時候都是正常現象。



Weatherzone對全國降雨的預測。(Weatherzone網站圖片) 三個模型中，有2個預計西澳西北部的氣溫將超過 40度。





而在澳洲東岸，有兩種模式預測在澳洲東南部，可能出現涼爽天氣。





Weatherzone氣象專家Ben Domensino指，目前任何首府城市的氣溫都不太可能在12月25日超過40度，一些城市的氣溫可能低於平均水平。





他指，這種預測可能會令去年在珀斯度過聖誕節的人鬆一口氣，去年珀斯受到熱浪的襲擊，在12月25日達到了酷熱的42.8度。





去年聖誕節有關紀錄是首府城市有記錄以來最熱的氣溫，打破在1888年阿德來德42.1度的最高記錄。



Weatherzone 對全國最高氣溫的預測。(Weatherzone圖片) 但Ben Domensino 指，對提前7天做出的天氣預測應該持保留態度。





Ben Domensino表示，在7到10天的較長時間範圍內，預測通常存在很多不確定性，因此最好是觀察廣泛地區的天氣預測，而不是在任何一個特定地點的預測。





根據澳洲廣播公司報導，氣象局的模型預測顯示，冷鋒將在聖誕節那天經過澳洲東南部偏遠地區。





在南邊的城市，包括墨爾本及荷伯特等可能會出現驟雨。





隨著季候風席捲澳洲熱帶地區，在接下來數周，Kimberley和高山地區的降雨可能會增加，但至少會為聖誕降低溫度。





昆州的聖誕節可能會溫暖悶熱，大部分地區可能會有驟雨和雷暴。





阿德雷德可能會有涼爽的南風，令氣溫比正常水平低幾度，很小機會會有雨。





至於布里斯本，昆州東南部可能經歷多雲、溫暖和潮濕的一天。雖然可能會出現陣雨和雷暴，但更有可能發生在內陸地區。

