【不一樣的聖誕禮物】五種方法向有需要的人送暖

1. 支持國際危機關注組織

自從2022年初俄羅斯入侵烏克蘭並發射導彈攻擊基建設施，今個冬天在漫天風雪下，數以百萬計的烏克蘭人因斷電、缺暖氣而面對冰冷甚至死亡。





申科指，因有澳洲的援助，正加快運送發電機給獨楝房屋或整條街道，當中許多都是今個月初運到，整個12月會陸續運送更多。





「發電機是我們現在可以支援烏克蘭渡過聖誕節的最重要物品。」



「關注烏克蘭危機」(Ukraine Crisis Appeal) 的主席申科 (Diahanna Senko) 。 Credit: SBS / Sandra Fulloon 澳洲人迄今捐獻了逾七百萬元，用途包括資助興建緊急房屋。「關注烏克蘭危機」已安置 9,000 名流離失所的人，目標是在冬天安置多 6,000 人。





申科說：「這些捐款有助將政府建築物或學校改建成宿舍，可以安置 500 人。有很多人只拿着細軟就逃離烏東戰區。」





「烏克蘭約有一百萬人流離失所，有更多人住在廢墟中。」



捐款亦用來添置雪櫃和床鋪、食物 — 其至為兒童準備聖誕禮物。





「當我們送小包裹給當地兒童時，他們都很雀躍，因為知道世界在幫他們。」



烏克蘭兒童在玩他人捐贈的玩具。 Credit: Supplied Ukraine Crisis Appeal 「這些兒童每晚入睡時都哭泣、吵嚷（要與父母見面）。他們永遠不知道能否再見到爸爸。這是一場可怕至極的戰爭。」



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它的援手亦遠至東非和敍利亞，這些地方估計有 1,300 萬人需要人道支援。



2. 光顧回饋社會的品牌

另一個選擇是買禮物來幫助他人。





布斯比塔 (Ira Puspita) 經營 Kayu&Co ，從家鄉印尼入口木碗和手工藝品，售出產品的部份收益用於當地村落。



布斯比塔 (Ira Puspita) 和她的手工藝木碗。 Credit: SBS / Sandra Fulloon 她說，印尼有很多以遊客為主的商家，包括在峇里島的，都受新冠疫情打擊而爭扎求存。





「我們和印尼各地村落的工匠合作，我們的木製品都是用循環再造的木材或由小村莊農場種植的木造的。」



「Kayu 在印尼語的意思是木，而 Co 則代表社區。」





布斯比塔說：「透過這生意，我們可以令工匠在新冠疫情期間繼續有工作。」



布斯比塔 (Ira Puspita) 和「全球姐妹」(Global Sisters) 創辦人李察斯 (Mandy Richards)。 Credit: SBS / Sandra Fulloon 布斯比塔的小生意獲得網上交易平台 「全球姐妹」(Global Sisters) 的支持，迄今已幫助過5,000名主要是移民的婦女開創自己的生意。



3. 送贈食物

負責人奧雲牧師 (Reverend Jon Owen) 說：「有人進來請求幫忙交租，尋求食物券或食物援助。」



「路邊小教堂」 (Wayside Chapel) 負責人奧雲牧師 (Reverend Jon Owen)。 Credit: Supplied Wayside Chapel. 「我們見到很多人離散，人與人的關係破裂，心理負擔很重。」





「一年到了這個時候，在承受一個接一個的危機後，很多人都倍感孤單和前所未有的孤立和分離。」



該教堂在聖誕日會在雪梨英王十字區（King's Cross）舉行一年一度的聖誕街頭派對，招待逾千名巿民。當天的節目有崇拜、早餐，然後移師休斯街 (Hughes Street) 舉行聖誕午宴，屆時會有現場音樂表現和面部彩繪。



奧雲牧師說：「這個慶祝活動今年特別重要，因為有很多人因疫情失去了摯愛。」





只需捐出$27，就可以送贈一份食物，為生活艱苦的人提供一餐熱騰騰的食物。



4. 獻出時間做義工

負責人科魯奇奧 (Fiona Coluccio) 說：「澳洲已經有 120 萬名兒童活在貧窮當中，由於生活開支上升，很多家庭仍拿不定主意今年是否送禮物。」



「在年尾，小朋友要為新學年添置新書和校服，但很多家庭要作出艱難的犧牲，這對小朋友和接受的教育有很大影響。」





「我們希望在聖誕前為『終身學習計劃』籌募 560 萬元，為 13,000 名學童提供幫助。」





除了捐錢，你亦可貢獻時間輔導兒童做功課，又或者為「史密夫家族」的總辦事處提供行政支援。



5. 過一個環保聖誕節

有些聖誕包裝物料和塑膠郵包，還有夏天聚會常用的膠碟和膠餐具，都會造成塑膠污染。





「綠色和平」澳洲和太平洋區資深活動倡議人佐治 (Richard George) 說：「盡量避免使用一次的塑膠，在海灘和河流享樂之後，記得帶走所有垃圾。」





「我們的海洋已經要承受塑膠污染的巨大壓力，所以請大家幫忙撿起周圍的垃圾。」



其發言人謂：「捐錢給『愛護土地澳洲分會』(Landcare Australia)， 可以幫助支持社區活動和原住民組織的工作，恢復生態多元化和保護棲息地。」



本文內容涉及少量澳洲的慈善團體和具有社會意識的企業。





