【不一樣的聖誕禮物】五種方法向有需要的人送暖

目前在烏克蘭的戰爭仍未平息，正值澳洲又面對生活開支危機，本文介紹幾個途徑讓你捐出金錢或時間去幫助有需要的人。

Children make a heart shape with their hands, an emergency shelter in Ukraine.

烏克蘭一個緊急庇護所內的兒童。 Source: Supplied / Ukraine Crisis Appeal

1. 支持國際危機關注組織

自從2022年初俄羅斯入侵烏克蘭並發射導彈攻擊基建設施，今個冬天在漫天風雪下，數以百萬計的烏克蘭人因斷電、缺暖氣而面對冰冷甚至死亡。

「關注烏克蘭危機」(Ukraine Crisis Appeal)
的主席申科 (Diahanna Senko) 說：「有些地方的氣溫低至零下二十度，烏克蘭將要結冰、人民會凍死。」
申科指，因有澳洲的援助，正加快運送發電機給獨楝房屋或整條街道，當中許多都是今個月初運到，整個12月會陸續運送更多。

「發電機是我們現在可以支援烏克蘭渡過聖誕節的最重要物品。」
Diahanna Senko, chair of the Ukraine Crisis Appeal.
「關注烏克蘭危機」(Ukraine Crisis Appeal) 的主席申科 (Diahanna Senko) 。 Credit: SBS / Sandra Fulloon
澳洲人迄今捐獻了逾七百萬元，用途包括資助興建緊急房屋。「關注烏克蘭危機」已安置 9,000 名流離失所的人，目標是在冬天安置多 6,000 人。

申科說：「這些捐款有助將政府建築物或學校改建成宿舍，可以安置 500 人。有很多人只拿着細軟就逃離烏東戰區。」

「烏克蘭約有一百萬人流離失所，有更多人住在廢墟中。」
捐款亦用來添置雪櫃和床鋪、食物 — 其至為兒童準備聖誕禮物。

「當我們送小包裹給當地兒童時，他們都很雀躍，因為知道世界在幫他們。」
A young boy playing with toys in an emergency housing shelter.
烏克蘭兒童在玩他人捐贈的玩具。 Credit: Supplied Ukraine Crisis Appeal
「這些兒童每晚入睡時都哭泣、吵嚷（要與父母見面）。他們永遠不知道能否再見到爸爸。這是一場可怕至極的戰爭。」
更多內容

聖誕節天氣預測 各州天氣大不同

世界宣明會 (World Vision)
亦有為遭受危機的家庭提供援助，支援了 300,000 名烏克蘭人。

它的援手亦遠至東非和敍利亞，這些地方估計有 1,300 萬人需要人道支援。

2. 光顧回饋社會的品牌

另一個選擇是買禮物來幫助他人。

布斯比塔 (Ira Puspita) 經營
Kayu&Co
，從家鄉印尼入口木碗和手工藝品，售出產品的部份收益用於當地村落。
Ira Puspita holding handmade bowls.
布斯比塔 (Ira Puspita) 和她的手工藝木碗。 Credit: SBS / Sandra Fulloon
她說，印尼有很多以遊客為主的商家，包括在峇里島的，都受新冠疫情打擊而爭扎求存。

「我們和印尼各地村落的工匠合作，我們的木製品都是用循環再造的木材或由小村莊農場種植的木造的。」
「Kayu 在印尼語的意思是木，而 Co 則代表社區。」

布斯比塔說：「透過這生意，我們可以令工匠在新冠疫情期間繼續有工作。」
Ira Puspita sitting with Global Sisters founder Mandy Richards.
布斯比塔 (Ira Puspita) 和「全球姐妹」(Global Sisters) 創辦人李察斯 (Mandy Richards)。 Credit: SBS / Sandra Fulloon
布斯比塔的小生意獲得網上交易平台
「全球姐妹」(Global Sisters)
的支持，迄今已幫助過5,000名主要是移民的婦女開創自己的生意。

3. 送贈食物

「路邊小教堂」 (Wayside Chapel)
這類澳洲慈善團體，表示臨近聖誕對援助的需求急升。

負責人奧雲牧師 (Reverend Jon Owen) 說：「有人進來請求幫忙交租，尋求食物券或食物援助。」
Reverend Jon Owen, CEO of Wayside Chapel.
「路邊小教堂」 (Wayside Chapel) 負責人奧雲牧師 (Reverend Jon Owen)。 Credit: Supplied Wayside Chapel.
「我們見到很多人離散，人與人的關係破裂，心理負擔很重。」

「一年到了這個時候，在承受一個接一個的危機後，很多人都倍感孤單和前所未有的孤立和分離。」
更多內容

【福利時間】維州聖誕節除夕公共交通免費任搭

該教堂在聖誕日會在雪梨英王十字區（King's Cross）舉行一年一度的聖誕街頭派對，招待逾千名巿民。當天的節目有崇拜、早餐，然後移師休斯街 (Hughes Street) 舉行聖誕午宴，屆時會有現場音樂表現和面部彩繪。
奧雲牧師說：「這個慶祝活動今年特別重要，因為有很多人因疫情失去了摯愛。」

只需捐出$27，就可以送贈一份食物，為生活艱苦的人提供一餐熱騰騰的食物。

4. 獻出時間做義工

「史密夫家族」(The Smith Family)
為兒童教育提供支援，今個夏天接獲的需求亦大增。

負責人科魯奇奧 (Fiona Coluccio) 說：「澳洲已經有 120 萬名兒童活在貧窮當中，由於生活開支上升，很多家庭仍拿不定主意今年是否送禮物。」
「在年尾，小朋友要為新學年添置新書和校服，但很多家庭要作出艱難的犧牲，這對小朋友和接受的教育有很大影響。」

「我們希望在聖誕前為『終身學習計劃』籌募 560 萬元，為 13,000 名學童提供幫助。」

除了捐錢，你亦可貢獻時間輔導兒童做功課，又或者為「史密夫家族」的總辦事處提供行政支援。

5. 過一個環保聖誕節

假如你打算在今個節日送禮物，
「綠色和平」(Greenpeace)
建議採取一些簡單的方法減輕對環境的負擔。

有些聖誕包裝物料和塑膠郵包，還有夏天聚會常用的膠碟和膠餐具，都會造成塑膠污染。

「綠色和平」澳洲和太平洋區資深活動倡議人佐治 (Richard George) 說：「盡量避免使用一次的塑膠，在海灘和河流享樂之後，記得帶走所有垃圾。」

「我們的海洋已經要承受塑膠污染的巨大壓力，所以請大家幫忙撿起周圍的垃圾。」
「愛護土地」 (Landcare)
等社區組織亦推行一些地區性項目，保護社區的生態環境。

其發言人謂：「捐錢給『愛護土地澳洲分會』(Landcare Australia)， 可以幫助支持社區活動和原住民組織的工作，恢復生態多元化和保護棲息地。」
本文內容涉及少量澳洲的慈善團體和具有社會意識的企業。
更多內容

【自製長假期】2023年請假貼士 最筍請3日放10日

勝於預期經濟數據及大行言論 左右市場走勢


瀏覽更多最新時事資訊，請登上
廣東話節目 Facebook 專頁
MeWe 專頁
Twitter 專頁
，或訂閱
廣東話節目 Telegram 頻道


SBS 中文堅守《SBS 行為守則》及《SBS 編採指引》，以繁體中文及簡體中文提供公平、公正、準確的新聞報道及時事資訊。作為一個公共服務廣播機構，SBS 的主要作用是提供多語種媒體服務，為全體澳洲人提供資訊、教育性及娛樂性內容，並與此同時反映澳洲多元文化社會的特色。SBS 廣東話及 SBS 普通話電台節目均已為大眾服務超過 40 年。
按此進一步了解 SBS 中文。
分享
Published 19 December 2022 at 4:14pm
By Sandra Fulloon
Source: SBS
Available in other languages