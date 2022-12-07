勝於預期經濟數據及大行言論 左右市場走勢

要點 中國11月出口及入口額按年跌8.7%及10.6%，遠超市場預期降3.9%及7.1%。

澳洲第三季國民生產總值按季升 0.6%，低於市場預期的 0.7%，也較第二季的 0.9%增長為低。

澳洲錄得全年國民生產總值升5.9%。

澳洲第三季度家庭儲蓄率從第二季度的 8.3% 降至 6.9%。

美國第三季非農業生產力向上修訂至增長0.8%, 高於預期。

美股窄幅上落，方向難尋。 Credit: Thomas Sung 美國三大股指



美股周三表現得搖擺不定，方向難尋，原因是市場未能完全掌握聯儲局的加息路綫綫圖，再加上市場就明年經濟將會出現衰退的局面辯論得如火如荼，投資者緊張情緒一時難以放下。 與此同時，周三，美國勞工部門公佈最新非農生產力數據勝過預期，加深了市場對息口動向的不確定性。 為此緣故， 三大股指便在跌跌撞撞的情況下走下去，道指今晨收33,575.91 點， 跌20.43 點， 跌幅0.06 %, 標普500及納指分別微微下滑 0.26% 及0.52%, 市場明顯採取觀望態度， 等待聯儲局在下周舉行議息會議之後，再確定餘下的部署。不過話分兩頭，聖誕節及新年日近，市場放假氣氛日漸濃厚， 投資氣氛變得薄弱。





美國長短債息



被視為全球借貸成本基準的美國 10 年期國債債息跌回 3.5% 以下，今晨8時左右報 3.4200 厘，跌幅 2.65%， 2年期國債債息則報 4.264 厘，跌幅 2.20%； 債市的表現反映了債市投資者押注美聯儲將放緩加息的步伐，及對經濟放緩的擔憂而湧入國債避險 。市場同時平衡了衆多勝於預期的經濟數據，包括ISM 服務性行業及就業數據， 以及一些顯示經濟放緩的經濟數據，包括房地產及工業數據等。 與此同時，2 年期和 10 年期國債債息之間的差距擴大至超過 84 個基點，為自 1981 年以來最大的水平。





美元指數



美元指數表現如同美股，陰晴不定，徘徊在105心理關口附近，接近6月下旬以來的最低水平，也抹去今年一半以上的漲幅，主因是匯市投資者憧憬美聯儲將會放緩收緊的步伐，以及出於對美國經濟的擔憂，導致投資者暫時離場所致。今晨8時左右暫報105.18 點子，跌幅 0.38%。





期油



布蘭特及紐約期油在周三續跌，布蘭特連跌第五個交易日，跌至77元觸及去年 12 月以來的最低水平，今晨8時左右報 77.43 美元一桶，跌幅 2.42%, 紐約期油則報 72.39 美元一桶， 跌幅 2.51%，市場分析這個情況與早前美國公佈最新的每周各類原油庫存大幅飆升，表明需求疲軟。與此同時，中國放寬了一些新冠防疫措施，石油進口按年增長了 12%，為油市提供了一定程度的支撐。





黃金價格



周三， 黃金價格在美元及債息回跌的情況下，獲得支持，今晨8時左右暫報1,799.00美元一安士， 升幅0.93%。





亞太區證券市場表現



ASX200



ASX 200 指數周三下跌了 0.85%，收 7,229.40 點，連跌兩日，原因是受到多個負面消息影響。 首先是美國的頂級銀行家發出明年經濟衰退的警告所致；之後，澳洲第三季國民生產總值出爐，增幅只有 0.6%，低於預期，也是這兩年來增幅最疲弱的一次，市場歸咎於持續的通脹困擾，以及利率上升抑制了市民的消費意欲。另外，周二儲備銀行上調官方利率25個基點，並表示預計將進一步收緊政策以降低通脹，連串消息對市場並沒有帶來任何振奮的作用。





上證綜指



上證周二表現低迷，全日收市跌0.40%，收 3,199.62點，跌幅 0.40%， 原因是投資者對 11 月份中國貿易數字增幅並不滿意，突顯了國內消費疲軟及外部需求疲軟。儘管如此，中國進一步放寬疫情限制，並推出 10 大新措施處理疫情，其實得到不少正面的回應。





港股



恆指周三復跌 626.36 點，跌幅 3.22%，收 18,814.82，連跌兩日，市場分析員指出中國11月份貿易數據令人失望，而中國進一步解封的消息並暫未見到提振的作用。此外，香港方面，由於利率上升和外籍工人大量外流，香港住宅物業的價格在 10 月份跌至近五年低點，因而拖累了其他行業。





日經指數



日經周三在跌盪中下跌了接近00點， 跌幅0.72%，收 27,686.40點，而東證指數周三則僅跌 0.1% 至 1,948 點。 日經的走勢主要受到美國頂級銀行家對美國明年可能出現經濟衰退的言論所影響。







後市





美國道指期貨市場暫報 33,620.00 點，跌 13 點；； 澳洲ASX 200暫報 7,230.00 點， 跌 16 點， 顯示投資氣氛散漫，預期市場將會出現窄幅上落，觀望為主， 情況是否如此， 大家拭目以待。



