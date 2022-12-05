市場個別發展 美股今晨大跌

要點 財新網公佈11月份中國綜合經理採購指數報47.0，較上月的48.3，相差1.3點，跌幅2.69%。

中國多個城市陸續解封，利好中港兩地市場氣氛。

美國服務性行業經理採購指數回升至56.5，升幅2.02%, 美股應聲下滑。

美國11月份工廠訂單數字升1%，勝過預期。

美國 11 月份新增了 26.3 萬個就業崗位，遠高於市場預期的 20 萬個。

美股今晨下滑， 反映市場對連高經數據可能導致通脹難以下滑的情況。 Credit: Thomas Sung



美國三大股指



美股今晨大跌，道指跌幅有1.40%，跌482.80點，收33,947.1點；而納指跌1.93%，標普500跌 1.79%，原因是美國供應協會公佈11月份的非製造業經理採購指數不升反跌，顯示美國經濟底子相當强勁， 對勞動力的需求有增無減，從而增加市場對聯儲局最終是否會減慢加息的步伐，帶來疑問？此外，有傳媒報道Tesla 在上海的廠房將會大幅減產，導致納指受累，不過Tesla隨後發表聲明，表示並無此事，最後納指從2.18跌幅收窄至1.93%。另外，美國國債及美元指數隨著11月份的服務性行業採購經理指數回升，而作出反彈，聯邦儲備基準率有可能上升至 5厘的水位，導致市場出現震蕩。





美國長短債息



美國 10 年期國債收益率從 12 月 2 日的低位， 回升至 3.6厘的水平， 原因是美國服務業意外改善，提振了美聯儲將繼續推出積極緊縮政策，來抑制通貨膨脹。今晨美國10年期及2年期債息隨著服務性行業採購經理人指數意外回升，帶來支持。另外，美國 11 月份新增了 26.3 萬個就業崗位，遠高於市場預期的 20 萬個，進一步表明勞動力市場仍然緊張。





美元指數



美元指數周一從早前的104.11點低位，回升至 105點子的上方，今晨8時報105.29點子，升幅0.71%。





期油



布蘭特及紐約期油周一的走勢在好淡消息的爭持下，表現得跌跌撞撞，布蘭特期油今晨曾經跌至每桶 85 美元左右，今晨8時30分暫報83.05美元，跌幅2.94%；紐約期油則取得3.21%的升幅，暫報77.41美元一桶。 油價首先受到美國期貨市場及美元指數回升的影響；另外，歐盟設定俄油價格上限制機制今天生效，對油價亦帶來一定程度的負面影響；但同時間，中國政府將於周三進一步放寬防疫的政策，為市場帶來一定的憧憬。





金價



金價在周一大幅下滑1.59%， 暫報1,780.90美元一安士原因是美元和美國國債回升之故。





亞太區證券市場表現



ASX200



ASX 200 指數周一在資源礦務股的帶動下，回升了 0.49%，收 7,337 點，收復了前一個交易日的部份失地。此外，澳洲儲備銀行將於周二舉行議息會議， 市場充份預期儲銀將會加息25基點， 以反映澳洲的通脹數字有到頂的跡象。





上證



周一上證綜指氣勢如虹， 全日高位徘徊，最後高收55.67點，升幅1.76%， 收 3,211.81，主要原因是中國多個省市陸續放寬嚴格的抗疫限制，譬如上海及杭州等大城市取消了進入公共場所或使用公共交通工具的檢測要求等，引發市場憧憬中國的經濟會進一步重開的希望。





恆指



港股乘著中國陸續解封的消息利好上證的緣故，周一表現相當强勁，全日勁升849.65點，升幅4.55%，收 19,525.00點，為三個月的高位，延續上週的漲勢，北京當局嘗試調校其動態清零抗疫政策更具針對性。





日經



日經指數周一走勢跌跌撞撞， 窄幅上落，最終收市取得0.1%的升幅，力保不失，收 27,780.60點。市場分析隨著美聯儲下周將會舉行議息會議，投資者變得頗爲謹慎。與此同時，有日本官員加入討論應否提高利得稅時倡議押後推出，理由是日本政府正鼓勵外資投資，故此不宜在這段時間給與市場一個錯誤的訊息。





後市



今晨，美國道指期貨市場暫報 34,001.00點子，跌458點；澳洲 ASX 200 跌47點，跌幅0.64%，收 7,296.00點。一般預料，今天市場將會趁機會出現獲利回吐的現象，等待美國聯儲局下周舉行議息會議決定。



