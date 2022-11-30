鮑威爾發言後 美股隨即造好

要點 中國11月份製造業採購經理指數報48.0%，較上月下降了1.2%。

中國11月份建築業商務活動指數報55.4%，較上月下降了 2.8%。

中國11月份建築業商務活動指數報55.4%，較上月下降了 2.8%。

中國11月份服務業商務活動指數報 45.1%，較上月下降了1.9%。

日本10月份工業生產指數按月下降了2.6%， 較預期的 1.5%跌幅為多。

亞太區證券市場的表現



ASX 200



澳洲ASX 200 周三表現不俗，氣氛較開市前好得多，主要原因是市場認爲中國衛健委申明要催谷高齡人士接種疫苗，是邁向重新開放經濟及逐步取消封城措施的第一步， 對市場有提振的作用；但與此同時，美國聯邦儲備局局長鮑威爾將於今晚發表息口動向的講話， 市場未敢行先一步，為此將升勢拖慢，市場理解。全日澳洲 ASX 200 升30.9點， 升幅0.43%， 收 7,284.20點，而帶動ASX200 造好的莫過於能源及資源礦務股。





上證



上證綜指周三在跌盪中力保不失，升1.59點， 升幅有0.05%，收3,151.34點，而深證成指周三則取得 0.18% 的升幅，收 11,108 點。 市場平衡左右市場的兩大因素，一是投資者消化了中國 11 月份製造業和服務業活動錄得 4個 月以來最大的跌幅， 與此同時市場樂於憧憬日後中國會陸續重開經濟， 原因是國家衛健委表示會加强對高齡人士的接種率。





恆指



恆指周三走勢原本乏善足陳，但臨尾發力， 買盤湧現，升392.55點，高收2.16%，收 18,597.23點，為10個星期的新高，原因是市場認爲有衆多跡象顯示中國有可能會在短時間内進一步放寬動態清零的抗疫措施，加上中央政府扶持陷入困境的房地產行業，都有助市場造好。





日經



日經周三繼續下滑，跌58.85點，跌幅0.21%， 收 27,968.99 點，東證指數則跌 0.37%，收 1,986 點，連跌四日。 市場出現拉鋸的局面， 一方面因爲鮑威爾即將講話，實屬未知之素；另一方面，日本 10 月份工業活動降幅超過預期， 市場便在跌跌撞撞的情況下走下去。





後市



待續......



