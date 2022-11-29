市場表現審慎 恆指有望重拾升浪

要點 中國政府推出措施容許地產商以核心資產以外的物業融資。

國家衛健委重申現行抗疫政策不變，但斥責地方政府執行紊亂。

美國多個經濟數據即將出爐，市場未敢挺進

亞洲證券市場表現



澳洲ASX200



ASX 200周二來個低開高收， 窄幅上落的格局，收市時升24.02點，升幅0.33%， 收 7,253.30 點，市場分析資源礦務股周二造好，原因是受惠於中國政府力撐地產發展商的緣故， 讓市場憧憬中國對澳洲的鐵礦砂需求將會有增無減所致。





上證



上證周二勁升71.20點，升幅有2.31%，收 3,149.75， 市場憧憬經過連日國内多個地區出現抗疫疲勞的示威活動後，中國政府有可能會放寬嚴格的管控疫情措施，為市場帶來一片樂觀的情緒；另外，中國證券監管機構取消了上市房地產公司股權再融資的禁令，提振了房地產及銀行業的股價。 不過收市後，國家衛健委召開記者招待會重申執行目前的防控政策， 但同時斥責個別地方政府在執行防疫措施時未有按照既定的方法行事，出現混亂，引發市民强烈的不滿，換句話説，防疫措施無變，不過會監管執行的措施，究竟這一番言論是否可以糾正目前的混亂狀態， 減少社會的不安， 還有待觀察下去。





恆指



恆指周二恢復升浪，一路造好，收市時升 906.74 點， 升幅有 5.24%，收 18,204.68 點，為過去連跌兩日的劣積畫上休止符。恆指升市的原因與上證的如出一轍。 目前有報道指内地多個城市針對抗疫措施的不滿場面已經因爲内地公安動員龐大警力，而暫時收斂；與此同時，衛生當局鼓勵高齡人士儘快接種疫苗，衛生專家重申此舉市面重開，因爲有數字顯示目前60歲以下接種了兩針的只有70%， 60歲以上的則只有2成，遠遠不能抵擋新冠病毒的疫情； 加上北京當局採取更大膽的措施來拯救房地產行業，包括容許地產商在發行債券，以及容許開發商接受核心資產以外的資產作爲融資的抵押品等。





日經



日經周二來個低開低走的格局， 全日跌134.99點，跌幅0.48%， 收 8,027.84 點，至於東證指數跌幅較大，跌幅有 0.57% ， 收 1,993 點，日經緊隨美股連跌三個交易日。 市場分析日經主要受到外圍因素影響， 包括美國聯儲局理事再次發出鷹派的聲明有關， 另外中國的抗疫疲勞政策引發市場擔心中國的形勢有變，市場情緒波動， 不過話雖如此，其實跌幅並不大。





後市



待續……

