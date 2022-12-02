美國非農就業數字出爐 市場不置可否

要點 美國 ISM 製造業採購經理人指數從 10 月份的 50.2 下降至 2022 年 11 月的 49，高於市場預期的 49.8，表明工廠活動自 2020 年 5 月以來首次收縮。

美國11月份就業人數下降至48.4%的水平。公司確認他們將繼續通過招聘凍結、員工流失和現在裁員的組合來管理員工人數。

美國11月份新訂單數字下跌至 47.2點，較上月的 49.2點還要差。

美國11月非農就業數字上升了 263,000 個，勝過預期的200,000 個。

美國11月平均時薪增長幅度報 0.6%，高於 10 月份的 0.5%。

美國1月份失業率企穩在 3.7%不變。

非農就業數字靚， 美股反跌。 Credit: Thomas Sung 全周股市偏好。 Credit: Thomas Sung 美國三大股指



美股周五表現受到强勁的非農就業數字影響，表現不濟， 顯示聯儲局要跟通脹打一場持久戰，換句話説儘管美聯儲屬意放慢加息的步伐， 但最終的中性利率只會不斷攀升；道指周五為此表現反覆， 不過最後仍然升了34.57點，升幅0.10%，收 34,429.88 點；標普500及納指分別下跌 0.12%及0.16%，但全周三大股指分別累積了0.24%、1.13%及2.11%的升幅。 不過話雖如此，分析員留意到申請失業救濟人數一直回升，勞動力市場很有可能在 2023 年上半年放緩，這可以解釋為何聯儲局比更多人更早考慮推出較爲溫和的貨幣政策，目的拖慢經濟步伐， 將通脹拖回一個可以接受的水平。





美國長短債息



美國 10 年期國債債息今早曾經一度攀升至 3.6厘的關口上方，之後回落，今晨8時30暫報2.49厘， 跌幅1.05%，但2年期債息則取得0.47%的升幅， 報4.274厘的水平，全周兩大債息分別下滑了5.44%及4.38%馬， 以反映聯儲局放慢加息步伐的部署。





美元指數



美元指數在周五走勢跌跌撞撞，早段一度回升至105.5點子的水平， 之後回落， 今晨8時暫報104.51， 跌幅 0.21%， 但全周美元指數跌勢確定，跌幅有1.48%， 究其原因與美聯儲局長鮑威爾一再申明會將加息的步伐減慢所致。





期油



周日石油出口國家即將舉行會議，期油市場為此不敢挺進。周五， 布蘭特及紐約期油分別下滑了1.16%及1.27%，暫報85.87美元及80.19美元一桶，但全周仍然取得2.67%及6.47%的升幅。 有消息指，石油出口國加油成員國將會堅持每日減產 200 萬桶的目標。話雖如此，紐約期油全周升幅有6.47%， 顯示市場充份預期中國會陸續放寬對疫情的限制，引發市場對全球最大原油進口國需求反彈的希望。





黃金價格



黃金價格在周五大上大落，早段曾經錄得跌幅1%， 之後企穩， 今晨8時左右暫報1,811.80美元一安士，跌幅 0.18% ， 全周則取得 3.29%的升幅。





澳洲ASX200



澳洲ASX200 周五在銀行及能源股的領跌下，輾轉下滑了52.9點，跌幅0.72%，收 7,301.50點，但全周仍然取得 42點的進賬，升幅 0.57%。ASX200周五的表現主要受到美國公佈的11月份製造業採購經理人指數影響，但儘管如此，全周卻因爲美聯儲將會放緩加息的步伐，以及中國對續漸放寬抗疫的措施等，對市場帶來的正面因素多過負面的。





上證



上證周五出現獲利回吐的現象，微跌9.33點，收 3,156.14點，但全周則取得1.75%的升幅。 分析師表示早前，中國一名高官走到台前，向想外界暗示政府會容許受到感染但病情溫和的確診者，留在家中隔離，因而市場造好，但周五投資者紛紛出貨，獲利為先。





恆指





恆指周五也緊隨外圍及上證的走勢，微跌0.33%， 跌61.09點，收





18,675.35點，但全周卻取得 1,101.77點的進賬，高收 6.26%， 可謂跑贏大市。 當然恆指明顯受到内地放寬抗疫措施及美聯儲將會放慢加息的步伐的利好消息影響；但與此同時，非農就業數字出爐前以及美國經理採購指數放緩的負面影響，故此稍微回落。 純屬人之常情。





日經



日經周五大跌448.18點，跌幅1.59%，收27,777.90點； 全周則跌1.78%。日經主要跟隨每股的走勢， 表現差强人意。





後市



美國道指期貨市場隨著美國非農就業數字靚的緣故而受驚， 今晨暫跌34點，暫報34,395.00點； 而澳洲 ASX200 期指則升19點，暫報7,334.00點，反映了市場對於剛剛出爐的美國經濟數據顯得摸棱兩可。市場走勢審慎，不如等待美聯儲就這個月的議息會議決定。







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