澳洲儲備銀行如期加息25基點

要點 澳洲儲備銀行加息25基點。

亞太區市場緊隨美股輾轉下滑。

美國投資者憂慮明年經濟下滑，三大股指齊齊下滑。

美國投資者認為明年經濟將會出現衰退局面， 市場氣氛低迷。 Credit: Thomas Sung



美國三大股指



周二， 美國三大股指繼續周一的跌勢， 分析加指出原因與投資者擔心聯儲局打壓通脹的不乏儘管扶桑換， 但最終力度不減，而通脹帶來的經濟衰退可能性變得越來越明顯嗎，爲此市場氣氛低迷，道指周二為此暴跌 400 點，跌幅 %， 收 點，標普 500 及納指分別下跌 1.6% 和 1.9%。 摩根大通首席執行官戴蒙發出警告，表示持續的高通脹將會削弱消費者開支，並很可能在明年將美國拖入經濟衰退的局面，而早前比預期好的 ISM 服務性行業及就業報告，多少動搖了市場對美聯儲可能會放緩加息的步伐，以及導致投資者要面對更高的終端利率的可能性。 為此緣故，利率敏感的公司，尤其是科技股應聲下滑了 2% 至 3%。





美國長短債息



被視為全球借貸成本指標的美國 10 年期國債收益率徘徊在 3.5% 左右，今晨8時30分，10年及2年期國債債息分別報 3.533 厘及4.368 厘， 跌幅1.83%及 0.59%，債市避嫌地情緒突然湧現，投資者認爲雖然勝於預期的 ISM 服務性行業及就業數據為聯邦基金終端水平帶來了一些不確定性，但債市繼續消化美聯儲在 12 月加息 50 個基點的可能性高達 80%。 最重要的是，美國經濟部份行業，包括房地產及工業，一直出現些微增長放緩的跡象。 與此同時，2 年期及10 年期債券收益率之間的差距擴大至超過 83 個基點，為自 1981 年以來的最大差距水平。





美元指數



美元兌換一籃子主要貨幣的指數在周二表現穩定，徘徊在 105 關口附近，目前暫報 105.58 點子， 升幅0.27%。





期油價格



布蘭特及紐期油今晨在美國長短債息及美元企穩的情況下，分別下滑了3.79% 及 3.46%， 暫報每桶 79.55 美元及 74.27 美元， 油市下滑的另外一個因素是市場擔心明年經濟會出現衰退的可能性會導致整體需求轉趨疲弱。但另一方面，中國陸續放寬抗疫措施，對穩定油價帶來積極的作用。





黃金價格



金價在8時30分的交易時段微微回升了0.15%，暫報1,783.90美元一安士。市場普遍認為在好於預期的美國服務業活動數據導致美債債息及美元企穩在上升的軌道上，壓抑了金價的升幅，加上美聯儲的加息時間表預期會更長， 幅度會更大，那麽利率上升降低了投資者持有黃金的吸引力，因為它們提高了持有無收益金條的機會成本。





亞太區市場表現



ASX200



ASX 200 指數周二緊隨美股的走勢，輾轉下滑，全日錄得跌幅 0.47%，收 7,291.10 點，市場分析美國服務性行業經理採購指數升幅比預期佳，加上澳洲儲備銀行如期調升官方利率 25 個基點至 3.1厘後，ASX20應聲下滑，不過基於ASX200連升多日，其實是借勢獲利居多。





上證



上證周二出現好淡爭持，最終平收，升 0.72點，升幅 0.02%，收3,212.53 點，至於深成指數則創下一個星期的新高，報11,298點。市場分析中國繼續放寬對新冠疫情的限制，引發了大家對中國經濟重開的憧憬。據報，北京宣布將與其他城市一起取消進入公共場所的測試要求，另外亦傳周三中央政府會宣布新措施，進一步放寬對疫情的限制，消費及科技股為此帶頭領漲。





恆指



恆指方面來個反覆下滑，主因是上日港股創下三個月的新高，而周二乘著美股大幅回落，為此順勢獲利回吐，但尾盤依然强勁，收復了不少早段的失地，最後僅跌 77.11點，跌幅 0.40%，收19,441.18。





日經



日經周二升 65.47點，升幅 0.24%，收27,886 點，東證指數則取得 0.12%的升幅，收 1,950 點，日經其實主要受到美股的影響，加上日本家庭支出增幅錄得五個月來最低的一次，實際工資亦跌至逾七年低點，這要歸咎於凌厲的通脹升幅所致；不過基於日經連日跌市，周二有買盤從中吸納所致。







後市





今晨8時30分，美國道指期貨市場報 33,625.00點，跌361.00點； 澳洲ASX200期指跌37點，報7,255.00點， 顯示市場會跟隨大圍的氣氛，繼續整固。



