電動車難求? 某些地方仍可趕及聖誕出車

澳洲的電動車供應似乎正在增加，有少量公司能夠在數周內向買家提供新技術，店內亦開始有二手車的庫存。





在某些情況下，消費者將能夠在聖誕節前找到電動車，可趕上假期來一場公路旅行。





業界專家表示，趨勢反映澳洲的電動汽車市場正在「成熟」，但認為澳洲在滿足消費者需求方面，仍有很長的路要走。





澳洲的一些買家在今年，已經等了長達8個月的時間才買到電動車，其中Tesla電動車的 Model Y 和比亞迪（BYD）的 Atto 3 等熱門車型，等待時間一直很長。





但越來越多的車輛可在幾周內，而不是幾個月內可用。



現在可在哪找到電動車？

公用事業公司 ActewAGL 的電動車市場 EvFind ，有多台新或二手的電池電動車，可立即運送，品牌包括Tesla, MG,，Nissan,，Kia,，Polestar 和 Hyundai。





Tesla也將於今年聖誕節在澳洲提供新車和二手車的即時運送服務，除 Model Y 之外，所有車型都可以訂購。





Polestar 已售罄所有二手車，但從 1 月開始提供新的，預先配置的車型，而二手電動車市場 Good Car Company 從1月起，提供的電動車種類將不斷擴大。



公用事業公司 ActewAGL 的電動車市場 EvFind ，有多台新或二手的電池電動車，可立即運送，品牌包括Tesla, MG, Nissan, Kia, Polestar 和 Hyundai。 Source: Getty / Brendon Thorne Good Car Company 聯合創始人格羅努（Anthony Broese van Groenou）表示，公司的二手電動車的庫存正在增加，並將在2023 年投資 1000 萬元去增加庫存，但需求繼續超過供應。





他說，公司從英國和日本進口二手電動車和貨車，但這些車輛在運往澳洲的三個月旅程中，經常被搶購一空。





「目前，我們進口的大部分二手車在到達澳洲前就已經售出」，「理想情況下，如果我們運來的車輛，在車到達時才出售，是能夠滿足需求。」





格羅努表示，該公司最近的現金增長，令明年有更多的電動汽車運往澳洲，但買家將繼續面對熱門車型會有延誤。



「未來 12 到 18 個月將有更多車可用」

雖然州和聯邦政策今年降低電動車的價格，但 澳洲電動汽車委員會政策負責人懷克特（Jake Whitehead）表示，變化僅影響新車銷售。





他說，一些買家也在等待更多汽車製造商在澳洲推出電池電動車型。





他指，在接下來的 12 到 18 個月裡，將會有更多車輛，「人們對電動汽車的了解越來越多，他們正在等待了解更多，興趣也越來越大……但有些人要看看哪種車型最適合他們的需求。」





懷克特指，汽車選擇範圍和運送時間的增加，是交通新選項的正面反應。





「這是市場成熟的標誌，但顯然我們還有很長的路要走，但隨著新車在市場增加，我們將有更多二手車，這是一個正面的現象。」





「無論市場上有什麼車，是新車還是二手電動車，其需求量都會很大。」



