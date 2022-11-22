【推電動車】工黨與綠黨達成減稅協議 買電動車可慳幾千蚊

綠黨與政府達成協議，一項減低電動車成本的減稅方案，有望本周在國會獲得通過。

An electric car charge point

The bill will prioritise fully electric vehicles over hybrids and electrify the Commonwealth fleet. Source: AAP

最先獲得減稅的是全電動汽車，其次的是混能汽車，有關的減稅方案在綠黨和參議院獨立議員波科克（David Pocock）與政府達成協議實現電動化後，預料將在國會獲得通過。

工黨曾計劃削減低排放車輛的附加福利稅 (FBT)，以鼓勵車主使用更環保的電動車來取代汽油車。

有關法案在參議院被中間派議員否決，因為他們支持同樣配備汽油發動機的充電式混能汽車。

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法案一旦獲得通過後，電動車 (EV) 的價格可為每個車主慳到 4,700 元，而有龐大車隊的企業可慳到高達 9,000 元，減稅優惠追溯期至 7 月 1 日。

減稅將適用於純電動、氫燃料電池和充電式混能汽車。
An electric vehicle plugged in at a charging station.
法案獲得通過後，電動車 (EV) 的價格為每個車主慳到 4,700 元，有龐大車隊的企業可慳到高達 9,000 元。 Source: Getty / Brendon Thorne
綠黨領袖班特 (Adam Bandt) 週二表示，綠黨已達成協議，支持在 2025 年 4 月 1 日逐步取消汽油的插電式混能車。

政府亦會帶頭購買全電動車，政府車隊的採購政策亦將會優先考慮購買全電池的電動車，除特殊情況外，會淘汰混能汽車。

此外，稅務局將會發出指引，就何時可以將家用充電技術，納入豁免附加福利稅的車輛中。
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綠黨參議員漢森楊格（Sarah Hanson-Young）表示，政府應該利用兩年的時間，逐步取消對充電式混能汽車的支援，用以推出更多的充電站，加快澳洲的汽車轉型。

漢森楊格說：「政府需要向各黨保證採取其他必要的政策措施，以確保人人有可以充電，並負擔得起安裝充電設施」。

而提出為充電式混能汽車折扣加入「日落條款」的參議員波科克表示，降低電動車的價格十分重要，但他不希望看到二手市場，充斥著仍在使用汽油發動機的混能汽車。

他希望有更多的澳洲人能夠通過折扣來購買電動車，並獲得「更低的燃料成本、更低的保養成本和更好的駕駛體驗」。
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經營電動車二手市場的 Good Car Company 聯合創始人格羅努（Anthony Broese van Groenou）對減稅法案獲得通過表示歡迎，但就表示將充電式混能汽車納入折扣「是短視的」。

格羅努表示，實驗研究誇大了混能汽車的環保質量保證。

目前，澳洲的充電式混能汽車銷量一直很低，聯邦汽車工業協會的數據顯示，10 月份純電動車的銷量，已超過充電式和標準混能汽車加起來的數目。
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Published 23 November 2022 at 12:49am, updated 40 minutes ago at 1:03am
By Timothy Wu
Source: AAP, SBS
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