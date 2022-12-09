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聯邦廣場今年將化身墨市【聖誕活動總部】

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Published 9 December 2022 at 5:19pm
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墨爾本聯邦廣場在今年聖誕節會將舉辦Festive HQ 2022的活動，到底這個動活如何體現包容與多元文化？在娛樂電影周刊環節，Kaiyi會為大家重點介紹，胡仔亦會介紹年度科幻史詩大片《阿凡達：水之道》 （Avatar: The Way of Water)及報導今個星期最熱門的娛樂新聞。

Published 9 December 2022 at 5:19pm
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