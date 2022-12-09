我不是名人其他收聽方法 聯邦廣場今年將化身墨市【聖誕活動總部】Play24:23我不是名人其他收聽方法 Credit: fedsquare.com下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Download (22.33MB)Published 9 December 2022 at 5:19pmSource: SBS 墨爾本聯邦廣場在今年聖誕節會將舉辦Festive HQ 2022的活動，到底這個動活如何體現包容與多元文化？在娛樂電影周刊環節，Kaiyi會為大家重點介紹，胡仔亦會介紹年度科幻史詩大片《阿凡達：水之道》 （Avatar: The Way of Water)及報導今個星期最熱門的娛樂新聞。Published 9 December 2022 at 5:19pmSource: SBSREAD MORE澳洲最大音樂盛典將在雪梨舉行【停辦兩年】Bondi海邊雕塑展返嚟喇!分享Latest podcast episodes【全國罕有租賃一條龍服務】助港人新移民未落腳先安居【我不是名人】趙子珂零用錢谷英語 空中少爺不重享受【終極ＷFH】搬入鄉郊原本等退休 華人律師：疫情將法院都搬埋上網!【我不是名人】導演黃浩然感激太太助他踏出第一步