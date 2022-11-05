澳洲最大音樂盛典將在雪梨舉行

SBS廣東話節目其他收聽方法 澳洲最大音樂盛典將在雪梨舉行Play24:48SBS廣東話節目其他收聽方法 澳洲最受歡迎、最大的年度綜藝節目之一Schools Spectacular將於11月25日（星期五）和26日（星期六）在雪梨的QUDOS Bank Arena舉行。 Credit: Sydney.com下載 SBS Radio 應用程式其他收聽方法Apple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (22.7MB)Published 5 November 2022 at 1:12pmBy Ivan LeungSource: SBS 澳洲最受歡迎、最大的年度綜藝節目之一Schools Spectacular將於11月25日（星期五）和26日（星期六）在雪梨的QUDOS Bank Arena舉行，Shanny在今集【娛樂電影周刊】中為您介紹這個音樂節的詳情。Published 5 November 2022 at 1:12pmBy Ivan LeungSource: SBS胡仔亦會推介漫威的超級英雄電影《黑豹2：瓦干達萬歲》（ Black Panther: Wakanda Forever）。READ MORE【春回大地】阿德雷德春季設計市集回歸分享Latest podcast episodesSBS 中文新聞 （11月4日）「種菜基本功」第十輯：種植草莓全攻略假期旅行家居安全 警方提示點樣準備空城計SBS 新聞簡報（11月4日）