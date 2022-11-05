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澳洲最大音樂盛典將在雪梨舉行

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School spectacular

澳洲最受歡迎、最大的年度綜藝節目之一Schools Spectacular將於11月25日（星期五）和26日（星期六）在雪梨的QUDOS Bank Arena舉行。 Credit: Sydney.com

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Published 5 November 2022 at 1:12pm
By Ivan Leung
Source: SBS

澳洲最受歡迎、最大的年度綜藝節目之一Schools Spectacular將於11月25日（星期五）和26日（星期六）在雪梨的QUDOS Bank Arena舉行，Shanny在今集【娛樂電影周刊】中為您介紹這個音樂節的詳情。

Published 5 November 2022 at 1:12pm
By Ivan Leung
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