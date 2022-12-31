【一文看清】2023年澳洲各項措施改變你要知道的事

過去幾年，澳洲人已經習慣了環境不斷變化，以下是2023年澳洲各項措施變化的情況。

People crossing a busy street in Adelaide.

With the new year comes changes to parts of everyday life for many Australians. Source: Getty / James O'Neil

要點
  • 澳洲多項政府服務作出一些更改，並於1月1日生效。
  • 塑膠製品、郵費和公眾假期都將在2023年有些調整。
  • 期待已久的幼兒教育改革即將推出，但家長可能仍要等多一會。
新的一年會出現不少改變，學生升班，大家亦可能趁機轉新工，甚至大家最喜歡的運動規則亦加入了新改變。

踏入2023年，澳洲民眾可能會看到他們的收入、處理新冠的方式、以及他們負擔得起的國民醫療保健亦出現變化。

我們編制了一份指南，為大家介紹2023年生效的一些新措施，大家可能會在郵政局、咖啡店和等候區等地方，留意到這些措施的改變。

增加 Centrelink 津貼金額

新一年開始，青年和學生的Centrelink津貼金額將會增加。聯邦政府在全年的不同時間，調整不同的 Centrelink 津貼金額。

截至 2023 年 1 月，青年津貼（Youth Allowance）和澳洲助學金（Austudy）等，將按 6.1% 指數化。
Students going in both directions up and down stairs.
Austudy is among a number of payments that will rise with indexation as of January 1. Source: Getty / SolStock
這項津貼的增加，旨在減輕澳洲民眾面臨的生活成本開支不斷增加的壓力，但澳洲社會服務委員會行政總裁高迪（Cassandra Goldie）表示，增加津貼的金額仍然不足。

她說：「在食品、租金、藥品、能源和其他必需品價格飆升之前，嚴重入不敷支，而且在指數化後仍然完全不足。」

她又說：「澳洲有超過 300 萬人生活在貧困之中，今年聖誕節，我們中有五分之一的人買不起食物。」

她認為，聯邦政府必須採取行動改變這一狀況，在 5 月份的預算中，需要將收入補助金提高到每天至少 73 元。

藥物將較為便宜

在澳洲藥品福利計劃（PBS）實施了 75 年的歷史中，政府補貼處方藥物的最高價格，將首次下降。

自 1 月 1 日起，在計劃內的藥物所需要支付的最高金額，會從 42.50 元降至 30 元。

據估計，有關變化，那些需要每月服用一種藥物的人，每年最多可節省 150 元。
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政府將減少資助民眾看心理醫生

政府在 2023 年，為澳洲人提供心理醫生的資助，將減少一半。

在新冠疫情大流行期間，前兩黨聯盟政府撥款資助多達 20 次心理醫生治療，以幫助解決封鎖對民眾精神健康的影響。

衛生部長畢勒 (Mark Butler) 宣佈，工黨政府不會在頭 10 次免費治療後繼續資助其他療程，

這將令有需要人士額外支幾百元治療費。

雖然有關決定遭到心理學界，甚至遭到工黨內部的反對，但有關補貼仍將被取消。
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核酸檢測將更難免費獲得

去年的這個時候，澳洲部分地區的民眾需要花數小時排隊進行新冠核酸檢測，但澳洲今後應對新冠疫情的方法將大大不同。

當局幾乎將所有的隔離和檢測要求在 10 月和 1 月 1 日取消，而要獲得免費的（由國民醫療保健Medicare資助的）新冠核酸檢測的人，必須要先去看家庭醫生並獲得轉介。

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逐步淘汰更多即棄塑膠製品

近年來，澳洲人改變了他們的購物方式，隨身攜帶可重複使用的購物袋，來應對嚴重製造塑膠垃圾。

到 2023 年，隨著每個州和領地按照自己的時間表處理塑膠垃圾，會有更多即棄塑膠製品將被淘汰。

昆州將於 9 月禁止銷售塑腸棉花棒（以及其他物品）。

維州在 2 月將加入其他州的行列，不再允許使用即棄塑膠飲管，而西澳將成為澳洲第一個禁止使用即棄塑膠外賣咖啡杯的州份。
The hands of two people, each holding takeaway disposable coffee sups.
While WA is set to be the first Australia state to ban single use coffee cups that are lined with plastic, other states are expected to follow. Source: Getty / Cavan Images

郵費加價

到 2023 年，經澳洲郵政在澳洲境內寄出的郵件，收費用將提高。

從1 月 3 日起，基本郵費或郵票費用將從 1.1 元增加到 1.2 元。

托兒服務費用將會減少

大多數家庭的托兒費用在今年下半年會減少。

對於收入低於 80,000 元的家庭，幼兒教育補貼將從 85% 提高到 90%。

每個家庭將可為他們的第二名孩子，和之後的五歲及以下孩子，得到比目前更高補貼率，最高可達 95%。
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英女王壽辰改為英王壽辰公眾假期

隨著英女王伊利沙白二世在2022年逝世，將不再有英女王壽辰公眾假期，而會改為英王壽辰公眾假期。

英王查理斯三世的生日，實際上是在 11 月 14 日。

不過對於澳洲大部分地區來說，英王查理斯三世壽辰公眾假期都定在 6 月中，西澳就將這天公眾假期定在 9 月，而昆州就定在 10月。

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Published 31 December 2022 at 1:08pm
By Aleisha Orr
Presented by Timothy Wu
Source: SBS
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