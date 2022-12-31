【一文看清】2023年澳洲各項措施改變你要知道的事

要點 澳洲多項政府服務作出一些更改，並於1月1日生效。

塑膠製品、郵費和公眾假期都將在2023年有些調整。

期待已久的幼兒教育改革即將推出，但家長可能仍要等多一會。

新的一年會出現不少改變，學生升班，大家亦可能趁機轉新工，甚至大家最喜歡的運動規則亦加入了新改變。





踏入2023年，澳洲民眾可能會看到他們的收入、處理新冠的方式、以及他們負擔得起的國民醫療保健亦出現變化。





我們編制了一份指南，為大家介紹2023年生效的一些新措施，大家可能會在郵政局、咖啡店和等候區等地方，留意到這些措施的改變。



增加 Centrelink 津貼金額

新一年開始，青年和學生的Centrelink津貼金額將會增加。聯邦政府在全年的不同時間，調整不同的 Centrelink 津貼金額。





截至 2023 年 1 月，青年津貼（Youth Allowance）和澳洲助學金（Austudy）等，將按 6.1% 指數化。



Austudy is among a number of payments that will rise with indexation as of January 1. Source: Getty / SolStock 這項津貼的增加，旨在減輕澳洲民眾面臨的生活成本開支不斷增加的壓力，但澳洲社會服務委員會行政總裁高迪（Cassandra Goldie）表示，增加津貼的金額仍然不足。





她說：「在食品、租金、藥品、能源和其他必需品價格飆升之前，嚴重入不敷支，而且在指數化後仍然完全不足。」





她又說：「澳洲有超過 300 萬人生活在貧困之中，今年聖誕節，我們中有五分之一的人買不起食物。」





她認為，聯邦政府必須採取行動改變這一狀況，在 5 月份的預算中，需要將收入補助金提高到每天至少 73 元。



藥物將較為便宜

在澳洲藥品福利計劃（PBS）實施了 75 年的歷史中，政府補貼處方藥物的最高價格，將首次下降。





自 1 月 1 日起，在計劃內的藥物所需要支付的最高金額，會從 42.50 元降至 30 元。





據估計，有關變化，那些需要每月服用一種藥物的人，每年最多可節省 150 元。



政府將減少資助民眾看心理醫生

政府在 2023 年，為澳洲人提供心理醫生的資助，將減少一半。





在新冠疫情大流行期間，前兩黨聯盟政府撥款資助多達 20 次心理醫生治療，以幫助解決封鎖對民眾精神健康的影響。





衛生部長畢勒 (Mark Butler) 宣佈，工黨政府不會在頭 10 次免費治療後繼續資助其他療程，





這將令有需要人士額外支幾百元治療費。





雖然有關決定遭到心理學界，甚至遭到工黨內部的反對，但有關補貼仍將被取消。



核酸檢測將更難免費獲得

去年的這個時候，澳洲部分地區的民眾需要花數小時排隊進行新冠核酸檢測，但澳洲今後應對新冠疫情的方法將大大不同。





當局幾乎將所有的隔離和檢測要求在 10 月和 1 月 1 日取消，而要獲得免費的（由國民醫療保健Medicare資助的）新冠核酸檢測的人，必須要先去看家庭醫生並獲得轉介。





逐步淘汰更多即棄塑膠製品

近年來，澳洲人改變了他們的購物方式，隨身攜帶可重複使用的購物袋，來應對嚴重製造塑膠垃圾。





到 2023 年，隨著每個州和領地按照自己的時間表處理塑膠垃圾，會有更多即棄塑膠製品將被淘汰。





昆州將於 9 月禁止銷售塑腸棉花棒（以及其他物品）。





維州在 2 月將加入其他州的行列，不再允許使用即棄塑膠飲管，而西澳將成為澳洲第一個禁止使用即棄塑膠外賣咖啡杯的州份。



While WA is set to be the first Australia state to ban single use coffee cups that are lined with plastic, other states are expected to follow. Source: Getty / Cavan Images

郵費加價

到 2023 年，經澳洲郵政在澳洲境內寄出的郵件，收費用將提高。





從1 月 3 日起，基本郵費或郵票費用將從 1.1 元增加到 1.2 元。



托兒服務費用將會減少

大多數家庭的托兒費用在今年下半年會減少。





對於收入低於 80,000 元的家庭，幼兒教育補貼將從 85% 提高到 90%。





每個家庭將可為他們的第二名孩子，和之後的五歲及以下孩子，得到比目前更高補貼率，最高可達 95%。



英女王壽辰改為英王壽辰公眾假期

隨著英女王伊利沙白二世在2022年逝世，將不再有英女王壽辰公眾假期，而會改為英王壽辰公眾假期。





英王查理斯三世的生日，實際上是在 11 月 14 日。





不過對於澳洲大部分地區來說，英王查理斯三世壽辰公眾假期都定在 6 月中，西澳就將這天公眾假期定在 9 月，而昆州就定在 10月。



