【後疫情時代】不經不覺的生活習慣八大轉變

1. 不再坐的士前座

有些地方例如倫敦，並不鼓勵乘客坐在的士前座，甚至會鎖上前座車門。但澳洲人如果單獨坐的士，通常會坐在副駕駛座，因為人們喜歡一邊乘車一邊和司機談天說地。





不過，一場疫情改變了這習慣，社交距離措施令許多乘客開始選擇後座。這個習慣直到今天仍在維持下去。



2. 習慣二維碼點餐

疫情之前，佷多亞洲國家已經盛行使用二維碼（QR codes），但澳洲的商戶當時似乎仍未趕上高科技。但是現在，二維碼已隨處可見，一些餐廳甚至有自助點餐機。





雖然進入公共場所早已無須掃碼，但很多餐廳食肆仍然保留二維碼，讓食客瀏覽菜單和點餐。在酒吧，顧客可以安坐餐枱點啤酒，而不必親身去到吧台。



3. 不再按行人過路燈按鈕

疫情期間，如果沒有消毒搓手液在身，人們在電梯、公共交通工具等地方觸碰任何按鈕或扶手前都會三思。一些人會以紙巾或手肘代替。





很多地方的行人過路燈的按鈕，在封城期間用臨時遮蓋物覆蓋，但在解封後被拆下，而一些地方如雪梨巿中心則仍保留至今。



4. 猶豫如何跟人打招呼

除了一般人見面時可能猶豫如何按照社交和文化習慣來跟對方打招呼外，疫情下的社交距離措施令情況變得更加複雜。





由於澳洲仍然持續出現新冠個案，一些人依然很在意如何跟人打招呼和交流。





人們普遍會先問對方：「我可以擁抱你嗎？」而且愈來愈多人接受不再握手，只說聲你好。



5. 避免出門 交通稀疏

駕車上班對很多住在首府城巿的人來說是個惡夢，但在家工作的興起，使交通流量仍未完全回復至疫情前的水平。





新州運輸署的交通流量觀察數據顯示，行經Cahill Expressway高速公路跨過雪梨海港大橋的車流量仍未完全恢復。





2019年3月，平日的早上高峰時段約有7,000架次的汽車南行；2022年3月，多數時間只有5,000架次左右。





現在，下午高峰時段的北行車流量已接近正常水平，尤其是周一、周四和周五。今年的車流量和2019年相若，但在大部份的周二和周三均略低。



雪梨海港大橋的車流量仍未完全恢復疫情前水平。 Source: AAP

6. 普遍接受臨時爽約

後疫情時期的另一個新常態是，親友如出現傷風感冒症狀，聚會通常在最後時刻取消。





即使只是流鼻水或喉嚨痛，大家都會選擇留在家中，避免傳染他人。因為這是當局的健康建議，一般人都接受了他人的臨時「甩底」。



Source: Twitter

7. 繼續在家工作

疫情帶來的最大轉變是在家工作的興起。





日常生活依靠上網——與摯愛親友在網上見面、參與直播瑜伽班，以及用手機應用程式訂購日用品，一一繼續下去。



8. 愈來愈多人接種流感疫苗

雖然很多僱主都鼓勵僱員每年接種流感疫苗，但打針的人不多。





2019年疫情爆發初期，3月1日至12月7日共約750萬澳洲人接種了流感疫苗；2021年增加至900萬人。該年澳洲接種疫苗登記局推行了強制申報流感疫苗注射，可能也有關係。





據衛生部公佈，2022年共有1100萬人接種了流感疫苗。

