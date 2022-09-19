若不能繼續在家工作 三成澳洲僱員會另謀高就

這個調查在 2021 年中至 2022 年初，針對 27 個國家的僱員及僱主進行。





至於在這些國家中的所有僱員，平均希望一周能有 1.7 天在家工作；僱主則希望員工一周只有 0.7 天在家工作。





有百分之 35 的澳洲僱員表示，若然僱主要求他們在所有日子都要返回公司工作，他們不是立刻辭職，便是開始另覓新工作。





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該研究的主要作者，是倫敦國王學院經濟學助理教授 Cevat Giray Aksoy，他表示，僱員重視在家工作，原因並不難明。





他說，在家工作不僅能免卻舟車勞頓，也省下不少交通費，還有，工作安排變得更靈活。Aksoy 認為，日後僱主應與員工磋商遙距工作的安排，否則便很難挽留現有的人手，或是吸引人才加盟。





詳情請收聽溫楚良和宋慶勤的報道。

