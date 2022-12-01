疫情後更多澳洲人願意參加臨床試驗：「貢獻醫療進步！」

61歲的雪梨北部海灘地區居民Diane Morrison，被從事臨床研究工作的兒子激發，多年來已經參加了三項的醫療臨床試驗。





她目前的試驗是針對呼吸道合胞病毒（RSV）潛在疫苗的，這種病毒通常會導致肺部和呼吸道的感染。這種病毒可以致命，特別是對嬰兒和長者。





不過，Diana向SBS新聞表示：「臨床研究人員如此努力地工作，尋找治療疾病的方法。我想如果它能拯救一個人的生命，那就值得了。」





參與人體實驗可能會有一種恥辱感，但她說，受新冠疫情影響，人們對臨床試驗的想法似乎已經改變。





「我們曾為新冠疫苗絞盡腦汁。每個人都知道新冠，因為每個人都有可能感染。所以疫苗能增加人們對臨床研究的了解，以及知道人們應該如何參與其中。」





迄今為止，她在參與的試驗中從未出現過任何不良反應，她對自己受到的照顧感到很滿意。「如果我的症狀有任何變化，診所會直接處理。當我在6月感染新冠時，職員一直給我打電話。他們真的很了不起。」



Diane Morrison參加過三項臨床試驗。 Source: Supplied 疫情爆發後，民眾開始對臨床試驗產生了濃厚興趣，而且這種熱情還在持續。





臨床試驗技術公司Evrima的數據顯示，從2021年第四季度到2022年第三季度，表達參與試驗意向的人數暴增了七成有多。





公司創辦人兼總裁Charlotte Bradshaw說：「在過去幾年，所有年齡段對於試驗機會的興趣都有增加。在疫情之前，我們只是想當然地認為藥品是觸手可及的，而沒有過多地考慮它是如何研發的。」





「現在，受到疫苗和其他治療新冠研究的推動，人們對新治法、新設備如何推向市場、以讓每個有需要的人都可以得到幫助感到有興趣。」





北部海灘臨床研究中心主任Jeff Wall也發現，疫情以來，社會上對臨床試驗的認識有所提高。「因為主流媒體在報導臨床試驗，所以有更多人討論有關進行臨床試驗和推進臨床試驗的好處。」



人們對試驗背後的科學或者對貢獻自己的力量有興趣，這是一件好事。

為了證明一種治療方法足夠安全和有效、可以推向市場，高劑量的臨床前試驗必須首先在不同的動物身上進行，然後再進行四個階段的人體實驗——劑量要低得多。





第一階段的實驗是檢查藥物的潛在毒性，因此參與者必須健康狀況良好。年輕人通常會被此吸引，因為這階段無需長時間接受觀察，便能換取高達6000元的報酬。





當藥物被證明在人體中是安全時，後期試驗的參與者往往是那些患有可從治療中受益的疾病的人，他們通常需要定期去診所，費用包括午餐、停車和護理等。





所有參與者都會得到有關潛在益處和風險的信息，並且可以在任何時候退出。



珀斯居民Timothy Roberts接受新冠疫苗試驗。 Source: Supplied 62歲的珀斯居民Timothy Roberts對Linear的新冠一期疫苗試驗特別感興趣，而參與其中。





他和很多澳洲人一樣，認為疫情期間「無助感」是最困難的地方。他當時隔離在家，父親身體狀況很不好，而三個兒子，一個是前線工作者，另一個在餐飲服務業工作，還有一個是在家上網課的大學生。





當他看到參加新冠疫苗試驗的電視廣告時，他沒有任何猶豫。「不接種疫苗有感染新冠的風險，參與對潛在疫苗進行密切監測和控制的科學研究也會有風險。對我來說，一個60多歲的人，前者風險更高。」





該試驗持續了一年多，包括定期的門診預約和隨訪。「我知道，新冠疫苗必須來自某處。在我無法控制的時候，我在做一些實實在在的事情，這感覺很好。」



巨大發展

臨床研究行業和政府都樂見澳洲人對參與臨床試驗的新熱情。





在全球範圍內，由於新療法和新技術的出現，如mRNA疫苗，該行業正在快速發展，而這些都需要數據支持。





聯邦政府希望盡可能多的生物技術和製藥公司在這裡進行試驗。為了吸引他們，當局提供了高質素的監管體系和人類研究倫理管理框架，並為研究和開發提供稅收優惠。





這有著巨大的回報：臨床試驗每年為澳洲經濟貢獻約11億澳元。它們不僅創造就業機會，還提高了澳洲的聲譽，而且澳洲在健康和醫療創新方面的任何突破都會改善民眾的健康狀況，也帶來新的經濟增長點。





據澳新臨床試驗註冊處的數據，2021年在澳註冊的試驗有1957項，高於2020年的1756項、2010年的827項和2000年的51項。而2022年到目前為止，已經有1652項試驗註冊。



澳洲的臨床試驗註冊數字逐年攀升。 Source: SBS 臨床實驗正在越來越多元化、規模越來越大。





全科醫生在發揮積極作用：當病人的病情在傳統治療下沒有得到緩解時，推薦他們參加可能對與他們病情有利的試驗。





而現在的技術讓更多偏遠地區的人有機會參與，為城市以外的罕見病患者提供了獲得可能治療的途徑。





Diana表示，對於一些人而言，他們的生命取決於這些試驗。「如果我們沒有人做臨床試驗，這些藥物就不會有任何進展。」





「我鼓勵更多的人去做，因為我認為越多的人參與，我們就越能擺脫這些可怕的疾病。」

