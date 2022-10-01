【新希望】澳洲試驗新藥有助延緩阿爾茨海默症

臨床試驗顯示，這種治療可以顯著減緩病情的進展，為未來更有效預防有關疾病開啟了新希望。





對於患有阿爾茨海默氏症的病人來說，日常生活會變得越來越難以駕馭。這個腦部疾病會影響認知功能，症狀包括記憶力衰退、理解力亦會有困難和出現混亂。





霍內爾（Nell Hawe） 在 52 歲時被診斷患上阿爾茨海默症，並且成為該病症的發言人。





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霍內爾說：『當時我是助理護士的培訓導師和評估員，而我發現自己忘記了我從書本上究竟教授了一些甚麼的內容，亦會忘記了我在改卷是在改甚麼，所以我確定有些事情是有些不對勁。而在我確診後一年半，我亦要放棄我的工作。』





霍內爾是 50 萬患有腦退化症（包括阿爾茨海默氏症）的其中一位澳洲人。





對這些病人來說，可悲的是現有的藥物只能治療疾病的症狀，而不是減緩它的進展。





但美國渤健公司（Biogen）和日本製藥公司 和衛材株式會社（Eisai）的一項最新研究指他們研製的新藥物Lecanemab 實際上可以將認知能力下降的速度減緩多達百分之 27。





哥倫比亞大學神經學教授霍尼格（Lawrence Honig ）認為，這項研究為阿爾茨海默病患者提供了新希望。





霍尼格表示：『這項對早期阿爾茨海默病進行第三期試驗成功的報告將改變澳洲和全世界阿爾茨海默病治療的未來。它亦將改變我們在此基礎上開展的研究的前景和範圍， 亦可能會帶來更好的治療或其他治療。』





該藥物每月以靜脈注射方式注射兩次，通過去除被認為會導致有關疾病的蛋白質（稱為類澱粉蛋白amyloid）的沉積物而起到治療作用。



布朗大學（Brown University）精神病學及神經病學教授薩洛韋（Stephen Salloway）對此表示樂觀。





薩洛韋說：『這是首個針對阿爾茨海默症藥物所完成的關鍵試驗，該試驗顯示針對目標類澱粉蛋白是獲顯著降低，臨床試驗亦證明了藥物的有關益處，亦對患上早期阿爾茨海默症的人士帶來了一絲希望。』





墨爾本奧斯汀醫院（Austin Hospital）副教授伍德沃德（Michael Woodward）負責幫助招募澳洲參與試驗的近兩千名患者。





現時，他亦參與了該藥物的其他試驗，他亦相信新藥物可以為患者提供更長、更好的生活質量。





伍德沃德說：『大多數患有早期阿爾茨海默症的人預計可以活 10 年左右，所以粗略地估計，這些人將會有多兩到三年的更高生活質量，而如果我們在出現臨床症狀前的早期階段使用這種藥物，效果可能會更好。我們正在澳洲各地多個地方進行這些試驗，包括在奧斯汀醫院。我們使用包括這種藥物在內的藥物來去除患者在甚至沒有出現有關症狀前幫助病人消除類澱粉蛋白。』





一些研究人員對阿爾茨海默症的病因和針對類澱粉蛋白沉積物的藥物的積極作用持懷疑態度，但伍德沃德說，這項研究反駁了這種批評。





伍德沃德表示：『肯定有一群人認為去除類澱粉蛋白不會對患者有益。事實上，有些人認為雖然阿爾茨海默病人是有類澱粉蛋白存在，但它在病理學上並不是關鍵問題，我認為這個試驗正讓這些擔憂得到解決。』





澳洲監管機構醫藥用品管理局（TGA）暫時仍未收到Lecanemab這種藥物在澳洲註冊的申請。



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