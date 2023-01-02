【生唔生多個？】疫情後澳洲會出現嬰兒潮嗎？

經過數年新冠疫情大流行，打亂了不少本地家庭的生育計劃。在疫情初爆發時，由於失業率激增和憂慮經濟蕭條，澳洲生育率一度降至每名婦女生育1.58個孩子的歷史新低。當時更為人口統計學家擔心的是，持續下降的生育率，加上邊境關閉，可能會導致澳洲人口結構出現一個“新冠缺口”。





現在人口統計學家暫時可以鬆一口氣了﹗將於周五公布的聯邦政府最新年度人口報表顯示，全國生育率出現微小但明顯的上升，這將有助於提升人口，目前預計澳洲人口到 2060 年將超過 3900萬。



預計澳州人口將從 2021年的 2570萬在未來二十年增長至 3920萬。

最新數據顯示目前出生率已回升至疫情前水平，即每名婦女生育1.66個小孩。預計澳州人口將從 2021年的2570 萬在未來二十年增長至 3920 萬。





可是，專家認為儘管疫情後出現生育率輕微反彈，從長遠來看，本地生育率預計仍將繼續下降，人口學家預測生育率將從目前的1.66 下降到 2030 年的 1.62 。出生率下降意味著澳州人的中位年齡將從 2021 年的 38.2 歲上升到 2060 年42.8 歲。



澳洲人口結構 Source: Getty / Getty Images

四分之一的人口增長為自然出生人口，其餘增長將會由海外移民帶動。

在這種情況下，到 2060 年預計的 3920 萬澳洲人口中，四分之一的人口增長為自然出生人口，其餘增長將會由海外移民帶動。





人口老化，加上平均預期壽命延長，增加了社會勞動力短缺的風險。艾巴尼斯政府說將通過技能培訓和移民計劃等一系列措施來解決這些問題。當中包括讓父母更容易在願意的情況下找到更多工作機會，提高培訓解決本地技能短缺問題和改善移民計劃。





當局認為未來將有越來越多澳洲人需要老年護理服務，老年護理及支援服務行業應該被視為澳州經濟的重大機遇。

