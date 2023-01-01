【提升雪梨節】 高速公路變身全球最長酒吧 + 表演場

這個長127米的酒吧，是 提升雪梨節」Elevate Sydney 的其中節目。





「提升雪梨節」在星期二1月3日至星期六1月7日，在環形碼頭Circular Quay的高速公路Cahill Express舉行，到時公路將暫停通車。





今年是「提升雪梨節」在疫情爆發後第二年舉行。





同過往一樣，這個街頭文娛節將有多項免費現場表演，並今年連續第二年有無人機花式演出，將有600架無人機，在雪梨港上空營造燈光匯演。時間在網上大約10點半，要視乎天氣，在雪梨港沿岸都可看到。



無人機燈光匯演在雪梨港沿岸都可以觀賞。 Credit: Elevate Sydney 新州政府表示，「提升雪梨節」將有助於重振雪梨這城市的精神，「提醒世界為什麼遊客從全球各地旅行來體驗我們的生活方式」。





旅遊廳長富蘭克林 (Ben Franklin) 指出，「提升雪梨節」將把高速公路改造成為期五夜四日的節日遊樂場，以雪梨地標的海港為背景，舉辦世界級的活動。





他指出，「這些活動不僅可以推動本地經濟發展，還可以作為我們本土明星的平台。」





長酒吧將設於環形碼頭的高架公路Cahill Express上，在下午2點半至9點半，每場一小時，可有高達200人入座。





「提升雪梨節」的免費節目，每日從上午10點開始，每日有3場適合一家大小一起欣賞的現場演出，包括著名樂隊Bluey & Bingo、ERTH、Monski Mouse 和 The Gagliardies。





另外也有電子音樂表演，晚上將有多位澳洲本地歌手及樂隊演出。





高速公路Cahill Express將在「提升雪梨節」舉行期間，禁止車輛和行人進入，到1月9日星期一重開。封路期間當局會提供公共交通和代替路線。



