【駕車族注意】雪梨路費新一年加逾 6% 每日通勤年費高達4500

民眾在雪梨自駕出行的成本將變得越來越昂貴，通脹推高了道路收費，費用差不多是前一年的兩倍。





新州工黨近日的分析顯示，WestConnex 上 M4、M5 East 和 M8 的高速公路收費將上漲 6.1%。





對於每日來回（行走兩次）、每週 5 天、一年 48 週使用 WestConnex M4道路的駕車者來說，每年平均需付高速公路費用將超過 4500 元。





由於 WestConnex 高速公路收費與通貨膨脹率掛鉤，因此新一年的漲幅也高於往常。分析還顯示，按季度調整價格的其他高速公路收費也出現飆升情況。





分析指出，在 Hills M2 或 NorthConnex 等道路上，今年平均年收費將增加接近 300 元。



雪梨道路通行費將在新一年上漲超過 6% Source: AAP / BIANCA DE MARCHI/AAPIMAGE 雪梨將有 5 條公路的收費出現超過 7%的漲幅——幾乎是去年的兩倍。





高速公路收費的增加意味著今天(12月31日)通過跨城隧道欣賞煙花表演的駕車族，進城(12點前)時支付 6.06 元，但當離開出城時卻要支付 6.50 元。





該隧道合約是由前工黨政府簽署的。新州工黨將於 2 月公佈其新制定道路的收費減免計劃。





新州反對黨黨魁明斯 (Chris Minns) 表示：「這是對西雪梨家庭徵收的一項秘密稅，是新州自由黨對私有化收費公路的追捧所帶來的。」





反對黨道路發言人格雷厄姆（John Graham）表示，雪梨是世界上道路收費最高的城市之一。





格雷厄姆表示:「這是 2023 大通脹時代的開端，現任政府無情地提高道路收費，使普羅大眾的生活變得更糟。」





州政府宣布將推出道路收費退稅計劃，作為州預算的一部分，但暫時尚未對道路收費系統進行審查。



