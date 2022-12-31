【又有毒?】澳洲Qukes 小青瓜含沙門氏菌 患者食用後現腹瀉症狀

據悉，澳洲當局在節日期間接獲十多人出現腹瀉症狀，發現患者曾食用過Qukes品牌小青瓜，現時已向公眾發出食用緊急警告。

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澳洲Qukes品牌小青瓜近日被驗出沙門氏菌。 Source: AAP

據《澳洲廣播公司》報導，西澳衛生廳接獲集體爆發腹瀉報告，患者皆食用過 Qukes 品牌的小青瓜。
Perfection Fresh Baby Cucumber
澳洲Qukes品牌小青瓜近日被驗出沙門氏菌。 Credit: Woolworths

西澳病理學實驗室Pathwest 在周五(12月30日)證實此消息，指出在 12 月 23 日從柏斯一家超市購買的青瓜中發現內藏鼠傷寒沙門氏菌。

現時已有19 人報告食用後不適，有關當局已立刻對青瓜進行檢測。

南澳的Perfection Fresh是該青瓜產品的供應商，該公司已獲知此次中毒事件，並對事件進行深入調查。

西澳衛生廳建議在進一步的消息公布前，公眾暫時停止食用12 月購買的 Qukes青瓜產品。

據了解，現時只涉及這個品牌，其他牌子的青瓜可以安全食用。

澳洲近日接連發生食品安全事件。此前，約有 200 名澳洲人在食用過來自位於維州的里維埃拉農場 (Riviera Farms) 受污染的菠菜後身體感到不適。
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Published 31 December 2022 at 1:07pm
By Natalie Yeu
Source: SBS