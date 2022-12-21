迷幻「毒菠菜」幕後禍首已被揪出

上周，新州及維州都有民眾在食用菠菜後出現不適的情況，逾二百人因而求診。





當局在全澳亦發起菠菜及有關產品的召回事件，四大連鎖超市，包括：Costco、Aldi、Woolworths 及 Coles 亦各自回收產品。





在經過調查後，Riviera Farms 和維州衛生當局終於確定「毒菠菜」污染源頭，是由一種名為「刺蘋果」（thorn apple，又稱jimsonweed）的有毒野草污染。





刺蘋果名字雖與蘋果相似，但卻大不相同。不少人對此亦相當陌生，其實「刺蘋果」亦是大家在不少電視、電影中曾耳聞的「曼陀羅」。



美麗卻有毒的曼陀羅。 Source: AAP / Bob Gibbons / ardea.com/MARY EVANS



這種植物對人和牲畜有毒，食用它會導致瞳孔放大、體溫升高、語無倫次或出現幻覺、嘔吐、呼吸困難和抽搐。



整棵植物不同部分也帶毒 Source: AAP / Rights Managed/MARY EVANS 曼陀羅中毒，一般在食後半小時，最快20 分鐘出現症狀，最遲不超過3 小時。症狀多在24 小時內消失或基本消失,，嚴重者在24 小時後進入暈睡、痙攣、紫紺，最後暈迷死亡。





兒童食種子3-8粒即可中毒。症狀與誤食後半小時至一小時內出現頭暈、眼皮重、不說話、站立不穩、瞳孔放大、口部乾燥灼熱、吞嚥困難、產生幻覺、昏昏欲睡、體溫升高（有的體溫升高可高達40℃）、手腳發冷、肌肉麻痺等症狀。嚴重中毒者甚至會陷入昏迷，出現血壓下降、呼吸減弱等症狀，最後死於呼吸循環衰竭 。





Riviera Farms發言人表示：調查沒有發現任何其他潛在的化學物質、除草劑或其他類型的污染物。





他們表示：其他 Riviera Farms 的農作物並未受到這種雜草的影響。但該公司表示作為預防措施，附近的菠菜作物正在被銷毀。





Riviera Farms 表示正在繼續對農場和雜草進行獨立審查，這將為他們申請獲得重新認證和重新開始生產提供信息。





