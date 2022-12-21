玩充氣槳板失蹤後獲救 華裔高中畢業生: 奇蹟保命

據報，其中兩名 18 歲華裔青少年 Rong Shi 及 Minghao Li，儘管游泳經驗不足且當日沒有救生衣，經已平安無恙出院。
事發於星期一（12 月 19 日），當時他們與另外兩名分別為 18 歲及 19 歲的女青少年前往維州摩寧頓半島（Mornington Peninsula）附近海域玩充氣槳板（paddleboarding），期間失蹤。
翌日，他們在距離羅斯巴德海灘（Rosebud Beach）超過 20 公里的天鵝島（Swan Island）附近被尋回，四人均生還。
University Hospital Geelong 一名發言人在星期三（21 日）證實，其中三人經已出院。另外，「最後一名病人情況穩定」。
四人該次活動是為慶祝完成其維州教育證書（VCE）考試，但期間被強風及水流吹至遠處，而他們的手提電話亦被留在岸上而無法求助。
他們整晚在水中漂浮，並在距離事發地點超過 20 公里的天鵝島上岸，該處是一個位於貝拉林半島（Bellarine Peninsula）Queenscliff 附近的軍事訓練場。
一名天娥島的保安員在當日黎明時份，發現四人在島上遊蕩。
Two teenagers arrive at Geelong hospital in Geelong, Victoria, Tuesday, December 20, 2022. Four teenagers have been found alive and well in what police called a "Christmas miracle" after going missing in waters off Victoria's Mornington Peninsula. Source: AAP / Julian Smith
Rong Shi 的父親 Jack 在接受訪問時形容，獲知他們獲救「如釋重負」。他說：「我們非常擔心，他們游泳技術不佳。他們懂得游水，但技術不足以在水灣內游泳。」
「他們想玩樂，但未有管理好風險。我想，今次是一個對他來說很好的教訓，（這個活動）太危險了。」
他指，兒子當晚脫水，但他以及友人目前狀況良好。
而 Rong Shi 則表示，「我們當時只是嘗試保住性命」，又形容能夠生存是一個「奇蹟」。
他說：「感覺好像一場夢。」
他憶述：「突然有一陣風吹來，將我們吹離泳灘。我們確實有點害怕但也不是太害怕，因為我們以為我們可以折返。」
「（然後）我們開始遠離海灘...... 有一刻我們根本看不見（泳灘上的）沙，我們就知道很難（能折返）。」
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今日大事(12月20日)
他們曾嘗試向經過的船隻或泳灘上的泳客示意，但由於距離太遠故未被發現。
在他們其中兩人不幸墮入水中後，他們決定「保留能量」，並保持鎮定，在寒冷的晚上漂浮超過 20 公里，在星期二凌晨二時抵達澳洲國防部隊位於天娥島的訓練場。
Rong 說：「我們相當興奮。」
保安人員在清晨發現他們後，為他們蓋上保暖氈，亦為他們送上蛋白質能量棒、曲奇餅及熱茶。
Rong 說：「就像發了一場夢一樣...... 我無法相信我們度過了（今次事件）。」
「回顧一下，今次實在是一個奇蹟。我們在充氣槳板上，足足 30 公里。」
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