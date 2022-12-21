玩充氣槳板失蹤後獲救 華裔高中畢業生: 奇蹟保命

據報，其中兩名 18 歲華裔青少年 Rong Shi 及 Minghao Li，儘管游泳經驗不足且當日沒有救生衣，經已平安無恙出院。





事發於星期一（12 月 19 日），當時他們與另外兩名分別為 18 歲及 19 歲的女青少年前往維州摩寧頓半島（Mornington Peninsula）附近海域玩充氣槳板（paddleboarding），期間失蹤。





翌日，他們在距離羅斯巴德海灘（Rosebud Beach）超過 20 公里的天鵝島（Swan Island）附近被尋回，四人均生還。





University Hospital Geelong 一名發言人在星期三（21 日）證實，其中三人經已出院。另外，「最後一名病人情況穩定」。





四人該次活動是為慶祝完成其維州教育證書（VCE）考試，但期間被強風及水流吹至遠處，而他們的手提電話亦被留在岸上而無法求助。





他們整晚在水中漂浮，並在距離事發地點超過 20 公里的天鵝島上岸，該處是一個位於貝拉林半島（Bellarine Peninsula）Queenscliff 附近的軍事訓練場。



Two teenagers arrive at Geelong hospital in Geelong, Victoria, Tuesday, December 20, 2022. Four teenagers have been found alive and well in what police called a "Christmas miracle" after going missing in waters off Victoria's Mornington Peninsula. Source: AAP / Julian Smith 一名天娥島的保安員在當日黎明時份，發現四人在島上遊蕩。





Rong Shi 的父親 Jack 在接受訪問時形容，獲知他們獲救「如釋重負」。他說：「我們非常擔心，他們游泳技術不佳。他們懂得游水，但技術不足以在水灣內游泳。」





「他們想玩樂，但未有管理好風險。我想，今次是一個對他來說很好的教訓，（這個活動）太危險了。」





他指，兒子當晚脫水，但他以及友人目前狀況良好。





而 Rong Shi 則表示，「我們當時只是嘗試保住性命」，又形容能夠生存是一個「奇蹟」。





他說：「感覺好像一場夢。」





他憶述：「突然有一陣風吹來，將我們吹離泳灘。我們確實有點害怕但也不是太害怕，因為我們以為我們可以折返。」





「（然後）我們開始遠離海灘...... 有一刻我們根本看不見（泳灘上的）沙，我們就知道很難（能折返）。」



他們曾嘗試向經過的船隻或泳灘上的泳客示意，但由於距離太遠故未被發現。





在他們其中兩人不幸墮入水中後，他們決定「保留能量」，並保持鎮定，在寒冷的晚上漂浮超過 20 公里，在星期二凌晨二時抵達澳洲國防部隊位於天娥島的訓練場。





Rong 說：「我們相當興奮。」





保安人員在清晨發現他們後，為他們蓋上保暖氈，亦為他們送上蛋白質能量棒、曲奇餅及熱茶。





Rong 說：「就像發了一場夢一樣...... 我無法相信我們度過了（今次事件）。」





「回顧一下，今次實在是一個奇蹟。我們在充氣槳板上，足足 30 公里。」





