今日大事(12月20日)

南澳Murray River沿岸八座堤壩嚴重崩決

緊急服務隊長貝蒂（Chris Beatty）表示，出事堤壩大多為私人建造。





當局已向南澳Murray River沿岸地區已發出洪水警報，預計洪水會在拆禮物日前後，沖擊維州邊界附近的Renmark，屆時會有4,000間房屋將被洪水淹浸。





政府亦推出了支援商界的補助金，目前已為被迫暫停營業的公司批出600,000 元撥款。





南澳州長馬利瑙斯卡斯（Peter Malinauskas）表示，隨著河流水位上漲，檢查工作將繼續進行。





「過去50年來從未試過有那麼多洪水湧入南澳，情況將會帶來挑戰。但政府正在竭盡所能，繼續在沿岸做準備，爭取每一分鐘來盡力保護市民及社區。」



外長黃英賢訪華以慶祝澳中建交50周年

外長黃英賢明天（12 月 21 日）訪華，慶祝 澳中建交 50周年。聯邦反對黨自由黨外交事務發言人伯明罕（Simon Birmingham）對此表示歡迎。





黃英賢是繼前外長派恩（Marise Payne）在2018年訪華之後，首位訪問中國的外長，亦是自2019年兩國關係急劇惡化之後，第一位澳洲部長訪華。





伯明罕表示，解除貿易制裁和釋放兩名被中國拘留的澳洲人，應該是今次談判的最關鍵重點。





「今次會談的考驗將是貿易制裁是否會解除，被拘留的澳洲人是否能夠獲釋有否取得進展，以及我們面臨的安全和網絡環境是否有所改善。」





「這些考驗亦是試驗外長黃英賢，是否能提出重要的原則性問題，包括關於中國是否尊重澳洲所屬地區的國際法、尊重人權，及她是否會促請中國利用他們對俄羅斯的影響力來結束對烏克蘭的不公平、非法和道德敗壞的入侵。」





多倫多民居大廈發生槍擊案致5死1傷

加拿大多倫多一幢住宅大廈發生 槍擊案 ，造成5死1傷，槍手被警方擊斃。





事發在當地周日晚上約7時半，一名男子在多倫多郊區一個住宅單位向多名居民開槍，警方接報到場後與槍手對峙，最終將他擊斃。警方一度要疏散大樓居民。





有報道就指，槍手在大樓內居住，而5名死者是大廈業主立案法團成員，案發時正在開會。警方指，死者的身份仍有待確認，暫時不清楚或槍手是否大廈內居民及其犯案動機。



美國國會山莊騷亂案調查組建議向特朗普提訴

小組一致同意會向特朗普提出4項刑事指控，包括叛亂、妨礙公務程序、串謀欺詐國家及串謀作出虛假陳述等罪名。





現時，司法部將決定是否就委員會的建議對特朗普提出任何起訴。委員會主席湯普森表示，委員會的工作是要伸張正義。





「要防止發生另一次類似 1 月 6日的事件，最重要的是有一個問責制度。除了委員會的調查結果之外，他們亦收集到其他證據，顯示問題已超出委員會、或國會採取進一步行動的權力範圍，要確保案件的問責制在法律上得以執行，就只能訴諸於刑事司法制度。」





委員會的最終報告將會於聽日公布。



俄軍向基輔發動新一輪無人機襲擊

州長庫勒巴（Oleksiy Kuleba） 表示，該次襲擊對基輔地區造成「相當嚴重」的破壞，其中三個區已經斷電。





「我要求西方國家增加向烏克蘭提供防空系統，並促請合作夥伴加快進行的有關決定。因為烏克蘭能夠有一個全面的防空系統，將會是對成功抗俄國侵略的最要一步。」





俄羅斯總統普京正訪問白俄羅斯， 與白俄總統盧卡申科進行會談時，普京暗示俄羅斯不想「吞併任何地方」。





而盧卡申科則多次表示，無意向烏克蘭派兵。不過，烏克蘭官員就警告話，俄國可以利用白俄羅斯作為對基輔進行地面攻擊的基地。



聯合國明年舉行「無廢話氣候峰會」

古特雷斯表示，各國政府未能遏制氣候變化，也未能實現巴黎氣候協議，將全球變暖限制在攝氏1.5 度以內的目標。他又希望政府、商企和民間組織能夠採取更多的行動。



中俄明日起展開「海上聯合軍演」

俄方表示，軍演將進行導彈和大砲射擊演練，雙方亦會派出多架軍機和直升機參與。





另外，意大利內政部長皮安特多西表示，將停止讓中國警察到當地參與聯合巡邏，並表示，類似的合作計劃將不再繼續執行。中國駐羅馬大使館暫時未有回應。相信意大利今次決定與中國被指在海外非法設立警察服務站有關。





中國及意大利在2015年簽署《警務聯合巡邏諒解備忘錄》，由2016年起每年在旅遊旺季派中國警察到意大利，與當地警方在羅馬等地開展聯合巡邏，維護中國遊客及華人安全利益。意大利警員亦曾到北京、上海、杭州及西安等城市參與聯合巡邏。





【血庫不足】紅十字呼籲澳洲人未來兩周踴躍捐血

紅十字會呼籲O型和A型血的澳洲人盡快預約捐血，來解決假期期間血液供應不足的問題。





紅十字會捐血服務執行總監史東（Cath Stone）表示，今個聖誕節，澳洲每18秒就會有人需要輸血，以用於嚴重事故、手術、複雜的分娩，還是癌症治療。



外界呼籲廢除新長者護理評級系統

幾間服務提供者抱怨說，這個評級系統在聖誕節前讓年長的澳洲人感到「痛苦」。





影子長者護理服務發言人拉斯頓（Anne Ruston）說，她已與其他人談及，擔心網站上的資料已經過時。





不過，長者倡導網絡行政總裁基爾（Craig Gear）表示，該系統使用簡單，並提供了重要的細節。





在新系統中，只有 1% 的長者護理服務機構獲得了5星評級，而 91% 的機構，得到 3 星或以上的評級。



四名青年在摩寧頓半島海域失蹤

警方和緊急服務部門正在墨爾本以南約 60 公里的Rosebud，連夜展開大規模搜索，包括利用空軍、救護直升機、水上警察和當地居民提供救援船，尋找失蹤的兩名18歲的青年，以及一名18歲和一名19歲的少女。





週二早上，維州警方證實所有四名青少年都在距離羅斯巴德約 20 公里的天鵝島附近被尋回，四人均生還。





事發在昨晚（12 月 19 日）8時左右，一名途人在海灘上，發現失蹤者的物品後報警。





【體育消息】世界盃入16 強 Socceroos全球排名將躍升至 27 位

澳洲男子國家足球隊Socceroo s由於在今屆 世界盃 打入16 強，估計今個星期四公布的世界排名，澳洲隊將會上升 11 位至第 27 位，亦是Socceroos自2012 年 9 月曾排名第 25 位後，獲得最高的排名位置。





同時，雖然巴西在半準決賽中被淘汰出局，但相信巴西隊仍有望保持首名位置。





有關排名將會影響球隊在下次世界杯預選賽及決賽的種子排名情況。



