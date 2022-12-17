【昆州槍擊案】倖存警員參與燭光晚會悼念殉職同袍

在 昆州槍擊案 中倖存下來的女警Keely Brough，昨晚在Chinchilla出席為兩名殉職警員舉辦的燭光紀念晚會，向兩位殉職同袍致敬。





槍擊案星期一（12月12日）在昆州布里斯本西北面偏遠地區Darling Downs的Wieambilla發生，事件中共有6人死亡，其中包括2名警員Matthew Arnold及Rachel McCrow、3名疑犯，以及1名普通市民Alan Dare。





另外兩名警員布拉夫和她的同事Randall Kirk受了輕傷，逃過一劫。



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週五晚上的燭光晚會上，數百名民眾手持燭光，站在街道兩旁，向2名殉職警員作最後致敬。





昆州助理警長Charysse Pond在燭光晚會上，宣讀了其中一名殉職警員家人寫的一封信，感謝公眾和警方的支持。





截至週六早上，當地居民為Alan Dare遺孀舉辦的籌款，已收集到超過77,000元捐款。





而在今個星期三，布里斯本將為2名殉職警員，舉行一場最高榮譽的葬禮。





Constables Matthew Arnold (right) and Rachel McCrow were responding to a call for a missing person when confronted by a "hail of gunshots" at a remote Queensland property. Source: Supplied / Queensland Police 兇徒發布令人不安的帖文，讓外界呼籲當局要重新審視警方的安全。





布關的Youtube視頻已經刪除，片段顯示，相信是兇手 Gareth Train 和 Stacey Train 的一對夫婦承認策動今之槍殺案。





消息人士向澳聯社（AAP）接示，由於擔心遭到報復性襲擊，警察工會呼籲當局重新審視警察的安全，有警員亦擔心自己的人身安全。



警方繼續調查疑兇的網上活動，包括他們參與極端主義陰謀團體和論壇。





內政部長歐妮爾（Clare O'Neil）表示，安全機構正在積極調查今次事件對國家安全的影響。





聯邦反對黨領袖、前昆州警長達頓 (Peter Dutton) 將兇徒比喻為伊斯蘭極端分子，並對網絡激進化表示嚴重關切。





澳洲安全情報組織負責人伯吉斯（Mike Burgess）早前曾對網絡激進化的興起表示擔憂。

