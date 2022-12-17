【昆州槍擊案】倖存警員參與燭光晚會悼念殉職同袍

昆州Chinchilla有數百名民眾，昨晚（12月16日）參與為兩名在槍擊案中殉職警員舉辦的燭光紀念晚會，其中一名倖存警員Keely Brough在燭光晚會中向同袍致敬。

Bouquets on grass with a note reading "thank you for your service"

Flowers, cards, and soft toys have been left outside the Chinchilla police station. Source: AAP / Jason O'Brien

昆州槍擊案
中倖存下來的女警Keely Brough，昨晚在Chinchilla出席為兩名殉職警員舉辦的燭光紀念晚會，向兩位殉職同袍致敬。

槍擊案星期一（12月12日）在昆州布里斯本西北面偏遠地區Darling Downs的Wieambilla發生，事件中共有6人死亡，其中包括2名警員Matthew Arnold及Rachel McCrow、3名疑犯，以及1名普通市民Alan Dare。

另外兩名警員布拉夫和她的同事Randall Kirk受了輕傷，逃過一劫。
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週五晚上的燭光晚會上，數百名民眾手持燭光，站在街道兩旁，向2名殉職警員作最後致敬。

昆州助理警長Charysse Pond在燭光晚會上，宣讀了其中一名殉職警員家人寫的一封信，感謝公眾和警方的支持。

截至週六早上，當地居民為Alan Dare遺孀舉辦的籌款，已收集到超過77,000元捐款。

而在今個星期三，布里斯本將為2名殉職警員，舉行一場最高榮譽的葬禮。

早前有消息指，
警方在一些陰謀論網上論壇
，發現一連串以Gareth Train名字發出的帖文，正調查他們是否與極端主義者有關。。
A composite image of the slain police officers
Constables Matthew Arnold (right) and Rachel McCrow were responding to a call for a missing person when confronted by a "hail of gunshots" at a remote Queensland property. Source: Supplied / Queensland Police
兇徒發布令人不安的帖文，讓外界呼籲當局要重新審視警方的安全。

布關的Youtube視頻已經刪除，片段顯示，相信是兇手 Gareth Train 和 Stacey Train 的一對夫婦承認策動今之槍殺案。

消息人士向澳聯社（AAP）接示，由於擔心遭到報復性襲擊，警察工會呼籲當局重新審視警察的安全，有警員亦擔心自己的人身安全。
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警方繼續調查疑兇的網上活動，包括他們參與極端主義陰謀團體和論壇。

內政部長歐妮爾（Clare O'Neil）表示，安全機構正在積極調查今次事件對國家安全的影響。

聯邦反對黨領袖、前昆州警長達頓 (Peter Dutton) 將兇徒比喻為伊斯蘭極端分子，並對網絡激進化表示嚴重關切。

澳洲安全情報組織負責人伯吉斯（Mike Burgess）早前曾對網絡激進化的興起表示擔憂。
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Published 17 December 2022 at 3:34pm
Source: AAP
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