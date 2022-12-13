昆州警歹駁火釀 6 死 喪生兩警不及 30 歲

昨日下午 4 時許，警方接報有關一名失蹤人士的消息，於是派出 4 名警員前去該處所調查。
最先跳越圍欄的兩名警員首當其衝，遭一輪的子彈射中倒地，而隨後的兩人立刻找藏身之所躲起來，並通知上級要求增援。
跟著那 3 名歹徒用槍射向兩名倒在地上受傷的警員，警方以「行刑」來形容歹徒此舉。
其中一名年輕女警藏身於長滿長草的草地上，而該 3 人則放火燒草，試圖逼令該女警現身。
據昆州警察工會主席 Ian Leavers 表示，該名女警當時估計自己不是被燒死，便是被歹徒開槍打死。
幸好該女警最後被過一劫。
警方還出動特種部隊和空中警察協助圍剿該 3 名歹徒。
最後於昨晚 10 時半左右把兩男 1 女擊斃。該女死者是其中一名男子的伴侶。
事件中一名當地人也被子彈射中身亡。
兩名死去的警員，分別是 26 歲男警 Matthew Arnold 和 29 歲女警 Rachel McCrow。
警方正調查整件事件的經過。
詳情請收聽溫楚良和宋慶勤的報道。
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