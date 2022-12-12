今日大事（12月13日）

新冠核酸檢測明年起需由GP轉介

聯邦衞生部長畢勒（Mark Butler）表示，上述改變是為了確保弱勢社群得到保護。





「這個計劃取得平衡，政府有信心能安全地脫離疫情大流行階段的同時，亦能保護弱勢的澳洲人，及保護本地醫療衞生系統的完整性。」





「政府正在擴大現有的安排，以確保弱勢社群能得到保護，特別是老年護理院舍長者、殘障護理院舍居民，以及原住民社區。」





聯邦首席醫官凱利亦指，新冠疫情在未來一段時間將會成為生活的一部份。他指，當局的新措施正將新冠病毒的管理、調整至與其他呼吸道疾病類似，但他亦強調，疫情遠未結束，預計未來至少兩年仍會出現更多波的疫情，主要是由於可能會出現能逃避免疫反應的新變種。



聯邦削減補貼心理諮詢診症次數

明年起，聯邦政府將會削減澳洲人每年能獲得 心理諮詢 的補貼診症次數，由疫情期間的 20 次減半至 10 次。





衞生部長畢勒（Mark Butler）在「改善精神健康服務」（Better Access for Mental Health）計劃開展超過十年以來、進行的第一次檢討後，宣布有關的改動。





他認為，容許民眾預約過多次數的心理諮詢診症，將導致後補名單過長，增加了有需要人士獲得支援的障礙。





「檢討發現所有現有服務、都是提供給現有的患者，而能參與計劃並獲得心理健康支援的新病人數字、更錄得 7% 的下跌。」





「檢討亦發現，全新增設的服務普遍都流向了高收入的澳洲人，低收入人士獲得服務的次數卻反而有所減少。」





綠黨黨團會議將決定聯邦能源價格計劃命運

聯邦政府是否能落實削減 能源價格 的計劃，將取決於綠黨今天舉行黨團會議的取態。





政府上周提出，透過「 天然氣市場緊急價格指令 」限制價格在每千兆焦耳 12 澳元，為期 12 個月，並同時設立強制性「天然氣市場準則」，來監管天然氣的供應及買賣。





國會將在星期四辯論有關法案，當中亦包括聯邦政府與新州及昆州政府合作，將煤炭價格暫時限制在每噸 125 元或以下的水平。





工黨在眾議院有足夠票數能成功通過法案，但在參議院則需要綠黨及至少一名少數黨及獨立議員支持才能獲得通過。



憲法專家：引入原住民意見不等於提供無限制否決權

一個處理將 原住民聲音入憲 事宜工作小組經已同意，在國會上引入原住民聲音，不會變相為原住民代表就聯邦政府及內閣所作決定提供否決權。





昨日，多名憲法專家在原住民事務部長貝妮（Linda Burney）以及律政部長載夫斯（Mark Dreyfus）有份參與工作小組的會議上，提出建議，認為修改憲法是合理做法，亦「為進一步磋商提供了堅實的基礎」。預料將原住民聲音入憲的全民公投將在 2023 年下半年舉行。



昆州警匪駁火致六死 兩警員中槍亡

兩名警員及一名市民在昆州偏遠地區一間物業被槍擊斃，另外三名被指與案件有關的人士、期後亦遭擊斃。





事發在昨日下午，四名警員前往布里斯本以西 Western Downs Region 地區的 Wieambilla，調查一名據信是一名前新州學校教師的失蹤事件，但抵達有關物業時四人遭遇槍擊。





警員向開槍者還擊，但其中兩名警員身受嚴重槍傷並當場死亡，其餘兩名警員則在槍擊中受傷。





昆州警務處長卡羅爾（Katrina Carroll）表示，今次事件「在多方面」都令人感到非常痛心。





「四名警員前往 Wieambilla 位於 Wains Road 的一處物業，調查一宗與來自新州的失蹤人士有關的案件。」





「不幸的是，到場時，兩名警員被槍擊並當場不治，一名公眾人士期間亦被槍擊致命。另外一名警員被子彈擦傷，正在醫院接受治療；而第四名警員則成功逃離該處物業，目前亦正接受治理。」





市場料加息周期見頂樓市或快將反彈

市場預料 加息周期 快將結束，而樓市亦快將開始反彈。





截至今年 11 月，住宅物業價格較一年前下跌了 2.3%，其中首府城市的住宅物業價格在一年內下跌 5.2%，但與此同時偏遠地區的價格則上漲了 3.3%。





物業價格回落主因是由於澳洲儲備銀行近期迅速調高基準利率。但隨著加息周期接近、甚至已屆尾聲，分析機構 CoreLogic 的歐文（Eliza Owen）表示， 房價 的跌勢將可能在新一年終結。





她表示，近月跌勢放緩意味價格下跌的高峰經已見底。不過，她亦指出，價格下跌的速度亦有機會再次增加，特別是假如新一年儲備銀行繼續加息。



澳洲人患病數字20 年來首次上升

澳洲健康與福利研究所表示，澳洲人患病數字出現接近 20 年來的首次上升，其中 新冠病毒 是其中一個主要原因。但研究所表示，相較 2003 年開始監察數據以來，澳洲人目前依然較當年更加健康。





該項澳洲疾病負擔研究（Australian Burden of Disease Study）衡量國民每年失去的健康壽命時數，當中考慮到疾病及受傷對生命的影響，包括健康狀況不佳所導致的「非致命性疾病負擔」以及導致過早死亡的「致命性負擔」。





研究所發言人朱克斯（Richard Juckes）表示，澳洲人在 2022 年失去約 550 萬年的健康生命。





「自 2003 年起，每年的研究都顯示澳洲人健康狀況不佳的平均時間均正逐年遞減，但 2022 年這個平均時間則較 2018 年上升 2%。」





副議長涉貪被控 歐洲議會議長宣布快將「革職」

梅措拉在當地時間星期二（12 月 13 日）與歐盟領導人舉行會議討論有關事件，並承諾不會姑息從事非法活動的人。





比利時警方早前亦已拘捕了據信是凱利、及另外3人，四人被指涉及參與犯罪組織、洗錢和及貪污等行為





梅措拉在議會發表講話時表示，一些獨裁的國家正試圖通過賄賂、來影響議會內的重要決定。





「雖然歐洲議會一直尋求增加阻嚇力及透明度，但總會有一些人認為值得為錢而冒險。而重要的是，這些人現在明白罪行將會被揭發，因為調查的工作有效，他們最終亦只會面對一如本案的所有法律制裁。」



中印軍隊再發生邊境衝突

據報, 中國及印度軍隊上星期在邊境地區發生衝突，雙方都有人受傷。





外電引述印度國防部消息人士報道，事發在上星期五，中印軍隊在阿魯納恰爾邦—即中國稱為的藏南的地區—交火，報道指，當時中國軍隊靠近達旺市附近的實際控制線後，遭到印軍採取反制行動，雙方發生衝突，並造成至少6名印度士兵受傷，中國軍隊亦有士兵受傷。





中印部隊隨後立即撤離有關區域。同時，兩國的指揮官亦已開會，希望恢復和平機制。





【塞科緊張局勢持續】歐盟特派團車輛遭手榴彈襲擊

歐盟科索沃法治特派團 （EULEX）表示，他們的一輛汽車、遭一枚手榴彈襲擊，但無人受傷。





塞爾維亞總統武契奇表示，希望可以緩和地區內緊張局勢，並呼籲在科索沃的塞族人不應對北約部隊及在當地的歐盟使團成員採取暴力行動。不過，塞爾維亞仍然要求釋放在科索沃北部所有被捕的塞族人。





武契奇亦表示，釋放被捕的人將會緩解各界的憂慮。



波蘭同意於境內部署德國防禦系統

德國及波蘭國防部正討論德國在與 烏克蘭接壤的波蘭領土 上，應如何部署飛機防禦系統。





雖然早前波蘭對德國決定將有關防空系統部署在其領土—而並非烏克蘭西部邊界—感到失望， 但波蘭總統杜達強調， 在北約的領土上部署這些系統以加強東部地區安全是關鍵措施。





德國總理朔爾茨表示，目前兩國正就落實安置地對空導彈系統的計劃。





「兩國的國防部正為此密切合作。我亦非常感謝德國國防部長蘭布雷希特以非常務實而持久的努力，推動此計劃。有關設計 將會與英美兩國經已安裝的系統相同或類似。」



【體育消息】醫生：前巴西國腳比利健康正好轉

負責照顧前 巴西 國腳比利的醫生表示，比利的健康狀況正好轉，但暫時仍然未知他何時出院。





82 歲的比利自 2021 年 9 月患上腸癌後、一直同癌症搏鬥，他自上個月底入院，讓醫生重新評估其治療功效。他同時亦要接受呼吸道感染治療，目前其呼吸道感染的病情經已好轉。據比利入住醫院的一份醫療報告顯示，目前比利的意識清醒，情況穩定。







