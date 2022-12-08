今日大事（12月9日）

內閣今討論設定煤價上限

於今日舉行的國家內閣會議上，將會重點討論聯邦政府所提出設定煤礦價格上限來壓抑能源開支的方案。





總理艾巴尼斯 (Anthony Albanese)目前仍然因為新冠感染要隔離，他將會經視像和各州及領地首長為家庭舒緩能源開支的壓力。





聯邦能源部長鮑文昨日公佈，各州及領地的能源廳長已經就一個基於再生能源的產能機制達成共識。





鮑文指，將會有一個產能投資計劃，並由聯邦政府監管。





鮑文說：「所達成的共識是，聯邦政府會於每一個州及領地，將可供應再生能源進行投標。聯邦政府會徵求一個底價，由聯邦政府包銷同擔保，以及一個最高限價，之後聯邦政府會分享收益。」





另外，新州能源廳長基恩 （Matt Kean）表示新州不需要補償因為煤礦價格上限所損失的煤礦稅，但會需要為家庭同商戶提供的經濟援助。





新冠致全國額外萬五人死亡

最新公佈數字顯示，於今年首8個月，由於新冠疫症大流行，全國死亡數字額外高出15,000宗。





澳洲精算學會的新冠死亡數字工作小組，研究新冠病毒對本地死亡率的影響，發現比預測高出13％。





研究估計有超過8,000人死於新冠病毒，另外這個病毒是2,000人死亡的一個促成原因。





再有5,100個死亡個案同新冠病毒無關，但可能因為醫療系統不勝負荷、資源不足、或者較少人尋求治療所導致。





【維州大選】工黨或贏比四年前更多議席

維州大選點票結果，工黨已經贏得和四年前相等的議席數目，並可能會再加一席。





最後點算優先撥票結果，工黨贏得墨爾本東面 Pakenham的議席。





現時工黨確定贏得55席，另外今日稍後將會公佈Bass選區結果。目前工黨候選人以剛超過200票領先自由黨對手。





【自動債務索償系統】證供披露減開支比系統合法性重要

調查Centrelink 自動債務索償系統 (robodebt)的皇家委員會今日會聽取關鍵證人的作供。聽證會上已經有證供披露節省開支曾經被視為相比系統的合法性更重要。





有證供顯示，民政部官員威斯內爾 (Mark Withnell)得悉這個計劃用「平均收入」計算債務是不合法時，感到不滿。





當威斯內爾得悉如果不執行計劃，就可能無望節省12億元時，他被指「表現得特別不高興」。





今日威斯內爾將會於聽證會上作供，前民政部秘書 坎貝爾（Kathryn Campbell）亦會作供。





新州兩年內建近200電車充電站

新州政府將會再撥款8,000萬元，加設電動車的快速充電站。這個計劃是於未來24個月內加設180個充電站，俾數以百計的電動車，可以於不足15分鐘之內充滿電。





新州財長基恩 （Matt Kean）指，州政府希望保證公眾可以有一個可靠的快速充電網絡。





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南澳Murray River 泛濫堤壩或崩潰

於南澳，Murray River河水繼續氾濫，緊急服務隊向 Riverland 區一個旅行車公園發出疏散令。





工程人員發現 Renmark 公園的私家堤壩出現多處缺口，可能會崩潰。





緊急服務隊和環境及水務署會繼續評估河流沿岸其他私家堤壩的情況，可能會再發出疏散令。





緊急服務隊長貝蒂 (Chris Beattie)預計情況會進一步惡化。





貝蒂說：「於過去一個周，警方、消防、緊急服務、和農業處人員已經到過5,080個住戶逐戶敲門，發現已經有1,100個住戶出現不同程度的水浸。緊急服務隊估計到了12月底，可能會有大概4,000個住戶出現水浸。」





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Medibank 暫停服務至周日進行系統更新

發生龐大數據洩漏事件的醫療保險公司 Medibank 今個周末將會暫停服務以進行網絡安全系統更新。





由今晚8時半起直至周日，該公司的科技資訊網絡、零售店、和客戶電話服務中心會暫時關閉，來「進一步鞏固系統同加強保安」。





於最近嘅網絡襲擊事件中，Medibank被俄羅斯黑客盜取了差不多1,000萬名目前同以往客戶的醫療記錄。Medibank拒絕繳付1,500萬元贖金之後，黑客將全部數據於暗網上公佈。





香港渣打信用卡疑被集體盜用

針對香港渣打銀行信用卡，近日出現懷疑用戶資料被集體盜用的消息，香港渣打銀行表示，相信只有1%信用卡帳戶受影響。





銀行發言人強調，他們認為今次事件，只是不法分子隨機測試的信用卡小額測試，並無證據顯示銀行有個人資料外洩問題。發言人又指，銀行即時實施的監測措施已見顯著成效，問題交易量已大幅下降，而他們亦已啟動信用卡退款保障機制，由下周一起陸續安排退款，預計可於一周內完成。





今周，有大批香港渣打用戶，在銀行官方社交專頁求助，指他們的渣打信用卡，在不知情下多次被海外簽帳，致電銀行服務熱線求助時卻無人接聽。



李克強表示中國經濟增長將持續回升

中國國務院總理李克強表示，中國經濟增長速度，將持續回升。





中國央視新聞報道李克強在安徽省會見世界銀行行長、國際貨幣基金組織總裁、世界貿易組織總幹事的消息時，引述對方講話中提及，中國已實現「穩就業、穩物價，穩住宏觀經濟大盤」。他又指，他認為在疫情衝擊下，當地經濟亦保持在「合理區間」，實屬不易。





李克強又指，隨著優化疫情防控措施落實，中國經濟增速將繼續回升，而人民幣將基本穩定地保持在合理均衡水平。他亦指，中國亦將更好統籌疫情防控及經濟社會發展，並維護正常生產同生活秩序。





卡塔爾世界盃再有外來民工死亡

卡塔爾世界盃期間，一名於沙特國家隊所在的球員村工作的菲律賓男子，於世界盃小組賽期間死亡，當局指正調查男子死因。





《衛報》去年報道表示，自卡塔爾贏得舉辦世界杯的資格以來，已至少有 6,500 名外來民工於當地死亡，其中好多人從事世界盃項目。但卡塔爾世界杯的主辦方則強調，和世界杯相關的項目，共發生3宗跟工作相關，以及 37 宗與工作無關的死亡事故。





國際足協秘書長薩穆拉，於被邀請參與當地舉行國際足協大師論壇，被記者問及球員村再有員工死亡的案件時表示，現時討論有關問題並不適合。





普京：繼續導彈襲擊以報復烏克蘭

俄羅斯總統普京表示，即使受到全球批評，他的軍隊仍然會繼續用導彈襲擊烏克蘭的能源基礎設施。





自10月初（ 10月10日）以來 一直有抗議，批評人士認為莫斯科正在利用冬天作為戰爭武器。





普京指，襲擊是為了報復烏克蘭的行動。





普京說：「現時，我們對鄰國（烏克蘭）的能源基礎設施的襲擊引起了軒然大波。我承認， 我們正在這樣做。 但究竟是誰先展開襲擊？誰先襲擊克里米亞大橋？誰先炸毁庫爾斯克核電站的電線？誰先不向頓涅茨克供水？」





同時，俄羅斯軍隊一直於陸地和空中襲擊烏克蘭東部地區。





頓涅茨克地區的整條分界線都經歷了激烈戰鬥，前線城鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）遭到俄羅斯坦克的砲火襲擊。





伊朗抗議人士被處決 有兒童面臨死刑

一名伊朗男子被控於參與全國一連串抗議活動期間，持刀傷害一名保安罪成而被處決。





目前，當地民眾因為抗議在被道德警察拘留期間死亡的阿米妮 （Mahsa Amini）事件，而進行全國性的示威。





國際特赦組織表示，目前至少有 28 人，包括三名兒童，可能正因抗議活動而面臨死刑，據報至少有六人於被稱為「虛假審判」的情況下，被判處死刑。





伊朗則繼續將抗議歸咎於「外國勢力影響」。





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【美俄交換囚犯】 美國籃球明星換俄國前軍火商

美國籃球明星格里納已獲得俄羅斯釋放，以作為美俄交換囚犯協議的一部分。美國則會獲放俄羅斯公民、前軍火商布特（Viktor Bout）。





格里納於今年 2 月，在莫斯科機場被發現管有大麻油（cannabis oil）後被捕。交換囚犯的行動，在阿聯酋的阿布扎比機場進行。美國總統拜登表示，他歡迎今次結果。





拜登說：「格里納已安全登機，她於一個不公平和難以接受的情況下，被俄羅斯拘留數月，格里納很快就會跟家人團聚，她其實可以一早就返回家中。」



研究發現追巴士可降低早逝風險

研究發現，追巴士可能會降低早逝風險。





雪梨大學的一項新研究表明， 一日中有1分鐘急速呼氣同吸氣，可能和做運動，或者到健身房健身一樣有益。





研究採用了25,000名，沒有做運動人士所佩戴的手腕追蹤器中，7年中的數據。





研究人員研究數據，並建議大大減低早逝風險，可能和有間歇性地進行劇烈體力活動的生活方式有關。





短暫的劇烈運動包括工作時急速行走，或同小孩玩高能量的遊戲。





大多數40歲以上的成年人，都不會恆常做運動，但有關研究的主要作者斯塔馬塔基斯 （Emmanuel Stamatakis）指，做短時間的運動，可能是克服好多障礙的方法。





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克羅地亞加入神根公約免簽證旅行區

歐洲將歡迎克羅地亞加入神根公約的免簽證旅行區，新決定是在布魯塞爾的歐盟內政部長會議期間，由26個成員國一致投支持票而獲得通過。不過，羅馬尼亞及保加利亞的申請，則仍然需要等候。





雖然克羅地亞、保加利亞和羅馬尼亞均為歐盟成員國，但由於歐盟之前擔心，三個國家的保安情況落後於其他成員國，可能會為神根公約國帶來安全風險，因此並無即時讓三國加入成公約國。作為神根公約國之一的捷克，內政部長拉可申（Vit Rakusan）表示，他很高興看到公約日漸壯大。





拉可申說：「由捷克擔任歐盟主席國開始，這項安排就是我們最優先，及最嚴肅處理的事項之一。我們亦很高興，在經過長時間的前期工作後，終於可以宣佈，接納克羅地亞成為新成員，將神根安排擴大的消息。而我們相信這個消息，對所有歐洲公民都是正面的。」



全球近3成5漁業被過度發展

聯合國於海洋法公約通過 40 周年，發佈關於世界海洋狀況的警告，指世界上接近 3成5 的漁業，已被過度發展。





聯合國海洋法公約於 1982 年成立，旨在維護世界海洋的法律和秩序，制定其使用和保護規則。而聯合國秘書長古特雷斯警告，目前氣候變化，正產生破壞性影響，而他們會藉着「聯合國海洋法公約」周年紀念日嘅機會，向各國重申這個問題的重要性。





古特雷斯說：「海洋受到嚴重污染和正出現酸化。正爭扎求存的珊瑚礁，正出現白化和死亡。史上最嚴重的洪水，威脅著世界各地的沿海城市，發展中的島國及沿海社區，正面臨海平面上升的巨大挑戰。海洋和受影響的人，正呼籲各國要有更大的決心去解決問題。」



體育消息

卡塔爾世界盃，西班牙國家隊於兩日前在十六強出局後，西班牙足總昨日宣佈教練安歷基離任的消息，並會由西班牙21歲以下青年隊的主帥富恩特補上。





而西班牙在決賽周分組賽，亦曾以7比0挫哥斯達黎加、1:1賽和德國、及1:2不敵日本。但於十六強對戰摩洛哥則互交白卷，並在互射十二碼後被淘汰。





足總亦於聲明中感謝安歷基和團隊過去數年幫助西班牙國家隊及足壇「更新換代」。



