Robodebt 調查：前總理莫理遜尋求公開秘密文件

要點： Robodebt 皇家委員會調查專員對公開內閣機密文件的申請感到「困惑」。

前總理莫理遜的代表律師聲稱，莫理遜的「聲譽岌岌可危」。

該 Robodebt 計劃近期被評定為不合法。莫理遜在計劃推出當時擔任社會服務部長。

前總理莫理遜（Scott Morrison）尋求在他向皇家調查委員會作供之前，公開一批內閣機密文件。





他的代表律師認為，如果這些文件繼續保密，莫理遜的聲譽可能會受損。





莫理遜在 該計劃 於 2015 年成立時擔任社會服務部長。該計劃因其收入平均債務計算方法 被裁定為不法 後，於 2019 年被撤回。莫理遜當時擔任總理。





莫理遜的代表律師倫威克（James Renwick）認為，如果這位前總理在提供證據時不能提及根據公共利益豁免權要求而被修改的機密文件，將會有「相當大的困難」。





倫威克說：「如果他說我做『X』是因為『Y文件』，而你沒有Y文件......你將永遠無法根據所有的證據得出結論......你沒有以一種很容易獲得文件的方式進行調查。」





調查專員霍姆斯 （Catherine Holmes）說，她對有關申請感到「困惑」。





她接納了三個可能需要公開修改文件的具體案例，但認為這不足以證明有必要公開內閣文件。





她說：「關於這三個案例的論證看起來很好，但我不認為它是全面的。」





「我不認為這些文件......能有任何作用。」





倫威克博士回應說：「因為，霍姆斯專員，他（莫理遜）的聲譽岌岌可危。」



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霍姆斯澄清說，一般推定（general presumption）是內閣決策的共同責任，而不是個別部長。





皇家委員會周四（12 月 8 日）舉行的一次非公開聽證會將進一步解決這個問題。





莫理遜將在下周三（14 日）出席聆訊作供。





此前， 調查委員會發現 ，民政部（Department of Human Services）在收到法律建議稱自動債務索償系統有可能違反法律，有關計劃仍然繼續實行數個月。





委員會獲悉，2019 年一筆 4,000 元的債務在法庭上受到挑戰，政府放棄了追討該筆款項，因而避免了聯邦法院就有關系統合法性進行聆訊。





該部門在 3 月收到的澳洲政府律師的法律建議，指他們非常可能敗訴。





在收到這個法律建議後的八個月，Robodebt 計劃才於 2019 年 11 月被取消。



前民政部總經理斯托倫（Craig Storen）說，他以為有關建議只與涉及馬斯特頓（Masterton）女士的案件有關。





莫理遜難以置信地表示，情況顯然不是這樣。





他說：「該建議隱晦地指出，使用...... 收入平均法不是計算債務的合法依據。」





「它是在評價社會保障立法的規定，該規定不僅適用於馬斯特頓案，而且更普遍地適用於社會保障受益人。」





霍姆斯表示同意，問道：「你認為關於馬斯特頓一案沒有法定依據，但對其他人卻沒有問題？」





