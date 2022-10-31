皇家委會今起就自動追數系統事件聽取證供

兩黨聯盟政府為了向一些欠下債務或一心欺詐福利金的人士追討欠債，從而增加庫房收入，於是在 2015 年宣佈推出 Online Compliance Intervention (在線合規干預，簡稱 OCI)計劃，這才是 Robodebt 的正名。





當年還是艾保德年代，時任聯邦社會服務部長是莫里遜、民政部長是派恩，到譚保政府時才由 Services Autralia 正式採用計劃。Robodebt 是 Services Australia 屬下 Centrelink 福利金遵守條款計劃的一部分。





不過，這個被媒體冠以 Robodebt 的計劃，遭到社會各界及法律界大肆批評，主要原因，是因為該計劃採用的計算方法含錯，很多被「追數」的債仔其實並沒有欠下 Centrelink 任何債務。





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它對很多人造成了極大的困擾，有無辜市民更因此而自殺。





結果到了 2020 年 5 月，莫里遜政府宣佈廢除該計劃，並向受影響人士作出賠償。





按照計劃，在集體訴訟中的受害人，到今年 9 月底應該獲得應得的賠償，這包括對大約 40 萬人賠償 1.12 億元；另外向他們發還非合法追到的 7.51 億元債款。





今年大選時，工黨承諾會為 Robodebt 計劃成立皇家調查委員會，而艾巴尼斯坐言起行，8 月時宣佈成立該委員會，由前昆州最高法院法官 Catherine Holmes 率領，最終報告須於 2023 年 4 月 18 日或之前呈交。



